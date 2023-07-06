人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）7月3日，商务部、海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。

7月6日下午，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，出口符合相关规定的，将予以许可。

束珏婷指出，中国政府依法实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。

(责编：孙红丽、吕骞)

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