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商务部：1至5月我国服务贸易总体保持增长态势

2023年07月06日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷7月6日在商务部例行新闻发布会上表示，2023年1-5月，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额26055.4亿元（人民币，下同），同比增长10.2%。其中出口10982.2亿元，下降4.7%；进口15073.2亿元，增长24.2%；服务贸易逆差4091亿元。主要呈现以下特点：

一是知识密集型服务贸易占比提升。1-5月，知识密集型服务进出口11227.8亿元，同比增长13.6%，占服务进出口总额的比重达43.1%，较上年同期提升了1.3个百分点。其中，知识密集型服务出口6565.9亿元，增长17.2%，知识密集型服务进口4661.9亿元，增长8.8%。

二是旅行服务明显恢复。1-5月，旅行服务进出口5525.4亿元，同比增长67%，是增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长53.4%，进口增长68.1%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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