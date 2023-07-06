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“兰州-喀什-阿富汗”中亚班列实现首发

2023年07月06日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王震）据海关总署网站消息，7月5日，随着汽笛声响，首列“兰州-喀什-阿富汗”中亚班列缓缓驶出甘肃（兰州）国际陆港货运中心。该班列满载39个集装箱货物，将在新疆喀什口岸换装后，经新疆伊尔克什坦口岸出境，最终抵达阿富汗。

该班列全程使用集装箱“铁路+公路+铁路”的多式联运方式，运输全程约3125.3 公里，总时长预计15天。

“此趟班列的开行，将形成货源更广、影响更大的国际物流大通道，助推甘肃本土产品远销海外，有效推动全省外向型经济高质量发展。”陆海新通道运营甘肃有限公司蔺伟军说。

“金城海关将以此次中亚班列开行为契机，更好发挥开放通道优势，积极与地方政府部门对接，建立与口岸海关的长效联络机制，梳理优化监管流程方案，持续提升监管服务水平，确保班列货物快速通关，为推动国际货运班列常态化运行，促进甘肃高水平对外开放，加强与中亚国家经贸往来提供有力保障。”金城海关关长王洪亮说。

(责编：王震、吕骞)
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