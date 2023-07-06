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中央和国家机关“四强”党支部建设论坛第11期分论坛成功举办

2023年07月06日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者罗知之）7月4日，中央和国家机关“四强”党支部建设论坛第11期分论坛在京成功举办。来自国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大集团股份公司的10个中央和国家机关“四强”党支部代表进行发言展示。

论坛现场，国家开发银行信贷管理部党支部、中国农业发展银行办公室党支部等10个党支部，结合开展主题教育，聚焦调查研究，多角度展现了党支部建设中的好经验好做法，为各部门加强基层党组织建设提供了有益参考。论坛设置互评环节，并邀请党建专家进行现场点评。

中央和国家机关工委副书记邹晓东指出，在中央和国家机关分层分类举办“四强”党支部建设论坛旨在交流推广“四强”党支部建设经验做法，以点带面、整体推进，为全面提高中央和国家机关基层党建质量增添新动能。各部门要持续抓基层打基础，在加强党支部标准化规范化建设的基础上，把建设“四强”党支部打造成为党支部建设的“金字招牌”。积极开展“四强”党支部创建工作，总结推广党支部工作法，充分发挥示范引领作用，带动更多的党支部强起来。持续推动主题教育走深走实，以党支部工作的新进展深化主题教育，以主题教育的实际成效推动党支部建设和各项工作高质量发展。

中国农业发展银行党委书记钱文挥在致辞中表示，农发行作为政策性银行，坚持党对金融工作的集中统一领导，深入推进实施党建领航工程，大力开展“两基”建设，深化“四强”党支部创建，着力强化基层党组织政治功能和组织功能，努力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

中央和国家机关“四强”党支部建设论坛由中央和国家机关工委主办，第11期分论坛由中国农业发展银行机关党委承办。9个单位机关党委负责同志、党务干部和党员代表，中国农业发展银行总行机关各基层党组织负责同志和党员代表，共约200人参加本期分论坛。

(责编：罗知之、吕骞)
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