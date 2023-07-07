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科普服务乡村振兴 中国计算机学会组织吕梁教师赴皖研学

2023年07月07日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）6月26日至7月1日，由中国科协支持、中国计算机学会（CCF）组织实施的“科普服务乡村振兴行动项目-计算思维赋能基础教育教师研学”活动在安徽合肥等地举行。来自山西吕梁地区临县和岚县的近80名科学、信息学、数学等学科一线教师，接受了青少年科技活动辅导技能培训。

研学活动包括专题讲座、案例解读、动手实践、参观科研院所和博物馆等，讲授创新思维理念、科技创新活动设计原理、和科技创新课程设计与制作，旨在提高教师科学素养和教研能力建设，为中小学提供高质量的课程内容打下基础，助力“双减”政策落地实施，开阔教师视野，助力乡村振兴。

在结营仪式上，临县副县长王伟总结说，这次短暂的培训，只是开了个头，给乡村科学老师打开了青少年科技教育的一扇窗。希望老师们回去后能够利用学到的知识和接触到的各种资源不断丰富自己，始终保持对科学教育的热爱，在孩子们心中种下科学的种子，未来能够为临县和岚县培养更多科技人才，出更多的科技工作者，为科技强国做出自己的贡献。

据悉，在中国科协的支持下，CCF从2001年起每年都会聚集会员的智力资源帮助吕梁地区的教育发展。此次教师研学活动也是“吕梁振兴”公益项目的一次拓展和延伸，让大山里的乡村教师近距离体验创新思维对青少年科技素养的提升。

(责编：赵竹青、吕骞)
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