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瑞幸全球寻豆 中国品牌构造全球产业链进行时

2023年07月07日12:55 | 来源：中国新闻周刊
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原标题：瑞幸全球抢豆，中国品牌构造全球产业链进行时

在四五年前，买咖啡只是“拿铁还是美式？”的选择题，现在升级为了“花魁还是耶加雪菲？”

为了每天都能喝到一杯“心巴上”的咖啡，普通打工人研究起了咖啡豆的品种和产地，他们深知咖啡品质的根源来自于咖啡豆本身。“好好生活”的铁证，必须体现在每一粒豆子上。

这粒豆子的品质引发了“中国咖啡下半场”的争夺。近年来，随着中国消费者对咖啡品质的需求升级，各大咖啡品牌也持续保持创新和迭代。相比起花样百出的营销手段，咖啡豆的品质，才是品牌对于产品的态度。生豆是品质的主宰，产区是风味的起点。全球优质且稳定的咖啡豆产能正在被争抢，一个产季刚刚结束，就有品牌抢着预订下一年。

近日，瑞幸咖啡宣布启动“全球寻豆计划”，深入全球优质咖啡产区寻找高品质咖啡豆，咖啡原产地“抢滩战”由此打响。

而在这场“抢滩战”中，低调的“寻豆师”被推上了前线。

瑞幸寻豆师想改变的也许不只是一杯咖啡

一粒咖啡豆，代表着一个生命的历程，有人负责去寻找它们，这个人就是寻豆师。

在外人看来，寻豆师就像咖啡界的“玩家”，满世界吃吃喝喝，采购豆子。但实际上，寻豆师的工作却异常艰辛，他们如同探索新大陆一般翻山越岭，辗转于南美洲、中美洲、非洲等大陆寻找“宝藏”。

如果没有这些狂热的咖啡“冒险家”，一款独具风味的咖啡可能很难跨越千万里到达中国人的手上，寻豆师的存在，赋予了这杯饮品，个性和使命。

寻豆师通常需要有广泛的咖啡知识和经验，还需要具备良好的商业眼光和谈判技巧，一边是大量地品尝，另一边是准确判断。

寻豆师在整个咖啡链条中扮演着非常重要的角色，他的选择和判断直接关系咖啡品质和咖农的生计。正如纪录片《The Coffee Man》中所说：“寻豆师想改变的也许不只是一杯咖啡，而是整个咖啡行业。他们要走的可能是咖啡师中最艰难险阻的一段路，他们用汗水和辛劳带来更精确的一手咖啡资讯。”

强大的寻豆师团队也是瑞幸“抢滩战”的关键。瑞幸宣布2022年WBC（世界咖啡师大赛）冠军Anthony Douglas将领衔“出征”，对此Anthony Douglas表示“作为世界咖啡大师赛冠军，我很高兴能与瑞幸咖啡合作。中国咖啡市场正在迅速发展，我期待着了解更多中国咖啡文化，和瑞幸咖啡分享我的知识和技能，为中国消费者带来高品质的咖啡体验。”

同时加入寻豆团队的还有10位拥有Q-Grader认证的瑞幸研发人员。CQI（国际咖啡品质鉴定学会）的Q-Grader是目前世界上最为严格的咖啡感官测试系统之一，被誉为全球咖啡行业含金量最高的证书。瑞幸研发团队一共有48位获得Q-Grader认证，顶尖人才进行专业品控，保障高品质咖啡的采购和研发。

“寻豆天团”深入产区最后一米

作为满世界“追咖啡的人”，每个寻豆师都有自己的寻宝地图，这张地图告诉他们什么时候去哪里，找到最好的咖啡豆。

瑞幸“寻豆天团”的地图坐标，则定位在南北纬25度之间久负盛名的“世界黄金咖啡带”。咖啡树生长环境的土壤、水源、光照……任何细微差异都会导致咖啡豆风味迥异，高品质咖啡豆往往能尝出“地域之味”。

瑞幸咖啡豆的采购已拓展至中国云南、巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚、巴拿马、危地马拉六大产区，品质稳定、风味独特。

埃塞俄比亚的咖啡以柔和的果酸、花香和优质的回甘而闻名，西达摩产区出产的高品质咖啡豆，是瑞幸咖啡重要的风味基础；云南普洱、保山等地区的日照充足与丰富雨水滋润，成就了云南咖啡的独特风味——浓而不苦，香而不烈，略带果香。

知名咖啡化学家厄内斯特·意利说过：“咖啡豆的特质与香醇潜能，70%已由基因决定，另外30%则取决于栽种地的生态系统。”再好的烘焙技术也无法将平庸豆或瑕疵豆美化成精品豆，对于瑞幸来说，深入产区最后一米，是为了掌控咖啡豆品质主导权，把全世界更新产季、更高品质的咖啡豆带给消费者。

虽然咖啡豆的风味自带地域特征，但即便出身同一产地的咖啡豆，依旧会因为在采摘、处理环节执行不同品质标准、选择不同处理工艺，最终呈现差异悬殊的品质和风味。

瑞幸寻豆团队将于今年3月前往埃塞俄比亚和巴拿马咖啡豆原产区，深入了解其自然环境、品种和处理方法，从源头做品控。他们将深度参与咖啡种植采收、生豆处理等环节，严格制定生豆品质标准，层层把关，以确保咖啡豆的品质和口感达到最佳状态。

在寻豆的路途中，寻豆师每天可能要从风味、醇厚度、平衡感等方面做上百次杯测，筛选出优质咖啡豆，还要对口感、风味进行准确辨识和描述，正是如此，才能让大众感受高品质咖啡最迷人的特质。

找到了优质咖啡豆后，瑞幸还有更高级的“定制”玩法。2023年初，瑞幸“SOE花魁”成为现象级爆款产品，背后则是瑞幸与埃塞俄比亚·古吉·罕贝拉产区的花魁种植园主展开的品牌深度定制。

瑞幸仅采摘含糖量超22%的全红成熟鲜果，选用适宜花魁原产地特点的精细化日晒处理，将干燥时长精准地把控在了21-40天的时间里，尽可能多地保留了咖啡的糖分，也将发酵度控制得恰好，为瑞幸专属花魁定制出了独特花香和莓果风味。这支SOE花魁还是IIAC（国际咖啡品鉴大赛）的金奖豆。

云南咖啡近年来的精品化转型升级已初见成效，瑞幸在2020/2021产季完成了1000吨云南精品咖啡豆采购，定制了SOE云南普洱、SOE云南红蜜系列，展现纯粹的云南远山森林之味。瑞幸“小黑杯”，开启了消费者对高品质咖啡的初体验。

从种子到杯子，连通咖啡产业链生命线

近几年，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段。新品牌、新模式的迭出和消费结构的演变，让中国咖啡赛道逐渐呈现出“得高品质咖啡豆者得天下”的局面。

《2022本土咖啡消费趋势洞察报告》指出，中国咖啡行业预计将保持27.2%的增长率，2025年市场规模将达1万亿元。同时，中国咖啡消费年均增速达15%。

需求端的热度，正在改变供给，好豆的稀缺，让瑞幸提早开启了寻豆计划，咖啡市场抢夺战将愈演愈烈，“寻豆”便是“抢豆”，毕竟好豆不等人

事实证明，瑞幸也从来没有怕过。瑞幸咖啡凭借高品质咖啡豆，以及专业领先的拼配、烘焙技术，已连续5年在IIAC大赛获得金奖，其中SOE耶加雪菲更是两度斩获更高级别的铂金奖；“SOE小黑杯”精品咖啡产品线不断制造爆品，深受年轻人追捧。

瑞幸在专业化上越来越精进和深入，从规模、研发能力、供应链等各个层面，都积累了强大的势能，这也给了“寻豆天团”把全世界的好豆带回来的底气。

目前，瑞幸门店数量已近8000家，既是中国规模最大的咖啡连锁品牌之一，也将成为中国最大的生豆进口商之一，大规模采购优势让瑞幸在咖啡庄园主面前拥有更高话语权，他们也更愿意配合定制。

2022年，瑞幸咖啡宣布在埃塞俄比亚采购生豆总量将超过6000吨，还签订未来3年在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆的采购计划。如今开始全球更大范围、更深入的寻豆，瑞幸莫不是想把海外高品质咖啡豆的悉数收入囊中。

此前，瑞幸SOE花魁5.0上市十天，90多吨豆子卖掉近半，加购40吨又迅速售罄。略显小众的豆子在瑞幸的推动下已然出圈，耶加雪菲等享誉世界的豆子在瑞幸的消耗量更不必说。如此大批量、高品质的咖啡豆，都不够中国消费者喝得畅快，瑞幸要去全球寻豆也就不难理解——就是要深入优质产区，找到更多像耶加雪菲、花魁一样的高品质咖啡豆，并且与产地协同提高产能，严格品控，让国内消费者不仅能轻松喝到好咖啡，而且“够喝”。

瑞幸加速专业化战略布局，以品质为基石，不断加大在供应链建设方面的投入。此次“全球寻豆之旅”，成为瑞幸发力上游产业链，带动行业走向全流程精细化品控的重要举措，更是连接中国本土咖啡和全球咖啡的桥梁。

一杯咖啡的品质，取决于瑞幸在细节上的坚持。面对大产量的品控挑战，瑞幸从种植、处理，到烘焙、萃取，每一个环节都亲力亲为，严格把控，反复验证。可以说，瑞幸从种子到杯子，连通了咖啡产业链生命线。

在“溯源向下，品质至上”的行动中，消费者看到了瑞幸是如何认真对待每一杯咖啡，也相信瑞幸可以不断提升原产地品控标准，始终带来高品质咖啡消费体验。

“中国咖啡下半场”已经有人早早出发，全球寻豆计划开启后，瑞幸又会把咖啡体验“卷”到哪一层，我们拭目以待。（肖皖璇）

(责编：董童、李源)
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