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“AI领航，共筑未来”高端保险论坛举办

2023年07月07日13:09 | 来源：中国网财经
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原标题：世界人工智能大会|“AI领航，共筑未来”高端保险论坛成功举办

7月6日，以“智联世界，生成未来”为主题的2023世界人工智能大会拉开帷幕。当日下午，中国太保以“AI领航，共筑未来”为主题举办了高端保险论坛，围绕中国太保数智新实践、展望科技新蓝图、引领行业新发展等内容展开深入分析。

来自百度、阿里、华为、科大讯飞、联仁健康、复旦大学、上海交大、武汉大学等知名企业领军人物以及专家学者齐聚一堂，共同见证保险数字劳动力生态合作启动、太保创新科技成果发布，数万名观众通过云端共享智慧碰撞的盛宴。

中国太保副总裁俞斌表示，大模型技术的应用和发展将驱动第四次工业革命真正进入快车道，中国太保以“实现数字劳动力”作为突破口，积极开展保险领域大模型的建设应用，提升生产力。

持续共建科技生态

长期以来，中国太保高度重视科技领域的创新，注重科技长期能力，坚持科技赋能高质量发展的创新路径，深耕大数据战略，在助力精准营销、升级渠道管理、改善运 营效率、提升客户体验等方面取得了显著成效。

与此同时，中国太保携手朋友圈持续探索生态共赢。作为本次论坛的亮点之一，中国太保联合百度、阿里、科大讯飞等头部技术企业及知名咨询公司，启动了保险数字劳动力生态合作。

中国太保将基于保险数据规模大，数据类型丰富、数据基础过硬等优势，携手生态各方共同投入、联合研发，注重组织和流程变革的顶层设计，以生态优势实现科研端、开发端、场景应用端闭环。保险数字劳动力将释放普通脑力工作者，充实到更具创新价值的岗位，进一步提升生产力和科技引领业务变革的能级，探索研究保险领域可交易的数字劳动力，为行业数字化转型输出先行先试经验。

加速深耕大数据战略

在本次论坛，中国太保产险发布了“黑灯工厂”，RPA机器人集中部署、集中运行、集中管理，替代多个标准化、流程化的工作场景。中国太保寿险发布了“智能决策中枢”，通过打造智能决策中枢，探索数智能化的未来业务新形式，以人为本进行智能决策赋能，着力提升太保客户的服务体验、销售转化业绩和内勤作业效能。太保科技联合数智研究院发布了“数字员工”，其底层应用了时下流行的大模型技术，数字员工交流式完成工作，在思想行动以及职业能力方面与真实员工对齐，进行结对工作以提升效能。目前，大模型建设已纳入中国太保最新科技战略规划。

通过这次论坛，中国太保进一步展示了人工智能在保险业态的应用、输出了高品质的保险科技产品，太保科技将持续发挥科技助航作用，积极响应并落地中国太保的大数据战略，加速携手头部企业探索人工智能领域，科技赋能保险主业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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