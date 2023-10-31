原标题：途虎作为汽车后市场唯一企业入选“中国互联网企业综合实力百强”

10月26日，中国互联网协会举办中国互联网企业综合实力指数（2023）发布会暨百家企业论坛，同步揭晓“2023年中国互联网综合实力前百家企业”，途虎养车作为汽车后市场企业上榜。

为加强推进互联网产业发展，自2013年以来，中国互联网协会已连续11年开展中国互联网企业综合实力研究。该榜单详实展现了中国互联网企业总体发展现状，并反映了未来发展趋势，被誉为互联网企业发展状况的“晴雨表”。

作为榜单中汽车养护垂类企业，途虎养车围绕汽车服务产业链深入数字化实践，开发出一套汽车服务技术与支持系统。

途虎养车已实现国内销售乘用车型配件“全垒打”，拥有国内最大且最准确的汽车配件数据库，可全方位提供从轮胎、底盘等零部件更换到汽车保养、维修、美容等方面全价值链服务。同时，途虎养车搭建汽车产品采购、仓储、物流、订单服务系统，可以基于算法和数字化解决方案，优化商品采购、库存管理、履约管理、服务供应等供应链和服务链的每一个关键环节，为用户提供正品专业的一站式、全数字化服务体验，满足多样化养车需求。

途虎养车已于9月26日在港交所挂牌上市，2022年全年收入再度打破百亿元关口，达到115.5亿元，是汽车后市场年营收超百亿元的汽车服务连锁企业。截至2023年6月30日，途虎养车在全国拥有5129家工场店，拥有超过1亿名注册用户，是中国最大的独立汽车服务平台。

在引领行业数字化升级之外，途虎养车继续发挥服务业连接制造业优势，助力上游制造商数字化转型、产品创新及品牌建设等。比如，通过与途虎养车合作，民族品牌回力轮胎形成了以用户需求为主导的大规模定制生产、产销合一模式，逐步实现用户在性能定制、生产制造、运输配送、安装监督和服务反馈等环节的全流程参与，销量增长显著。

与此同时，途虎养车积极履行社会责任，提供7×24小时紧急救援服务，为在行驶过程中遇到问题的车主提供应急保障，降低车主财产损失。今年京津冀等地遭遇强降雨之后，途虎养车就第一时间提供上门拖车救援和涉水车在线咨询等服务。此前，途虎养车紧急救援服务队在武汉、孝感、西安和上海等多个城市驰援当地救援行动。

近年来，随着乘用车保有量的提升和消费者需求的增长，汽车后市场的发展前景备受关注。商务部等9部门近日就联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出优化汽车配件流通环境等政策措施，为汽车后市场进一步发展、汽车使用环境持续优化打了一剂“强心针”。在近期各项政策“加持”下，途虎养车也有望加速驶入快车道，进一步实现高质量发展。（记者 袁传玺）

(责编：曹淼、李源)

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