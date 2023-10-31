原标题：国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步

本报上海10月30日电（记者颜维琦）记者从中国商飞公司获悉，10月30日，我国商用飞机首批2架国产支线客机ARJ21“客改货”飞机交付，即将投入航空货运市场，国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步。

ARJ21“客改货”飞机最大设计商载10吨，设计航程2778公里，主要用于国内航线及短程国际航线上的货物、邮件和快递运输。主货舱安装了可兼容不同装载方案的货运系统，可满足客户对不同集装器的使用需求。此次2架ARJ21“客改货”飞机分别交付给杭州圆通货运航空有限公司和中原龙浩航空有限公司。

据了解，ARJ21“客改货”项目自2020年5月正式立项，经过初步设计、详细设计、改装实施，于2023年1月获得中国民航局适航批准，这是我国商用飞机第一次“客改货”的成功实践。作为项目改装实施单位，广州飞机维修工程有限公司与中国商飞公司深度合作，完成了飞机结构加强等工作，并协助中国商飞公司完成多项机上地面试验、试飞等验证任务。

我国是亚洲地区最大的航空货运市场，快速发展的电商和快递行业对货物运输速度提出了更高要求。ARJ21“客改货”飞机为丰富货运航线网络、探索低运量市场、开发特种货物市场等提供了新选择。

(责编：杨曦、陈键)

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