雷柯

原标题：【光明论坛】以高品质生态环境支撑高质量发展

近日，习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展，以科技创新为引领，统筹推进生态环境保护和经济社会发展，加强政策协同和工作协同，谋长远之势、行长久之策、建久安之基，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。

长江经济带一直是我国大规模工业建设的主战场和农业发展重要区域。长江经济带九省二市国土面积205万平方公里，占全国的21.39%。据统计，2022年，长江经济带实现地区生产总值55.98万亿元，占全国的46.5%，人口占比为43.1%，在全国经济中发挥着中枢和协调功能，对地区经济起着带动和拓展作用。长江经济带发展战略实施近8年来，沿江省市和中央有关部门认真贯彻落实党中央决策部署，扎实推进长江生态环境保护修复，积极促进经济社会发展全面绿色转型，决心之大、力度之大前所未有。

长江的保护和发展，是习近平总书记长久的牵挂。党的十八大以来，习近平总书记情牵长江保护，指引高质量发展，立足新发展阶段，他强调指出“要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，通过高水平环境保护，不断塑造发展的新动能、新优势，着力构建绿色低碳循环经济体系，有效降低发展的资源环境代价，持续增强发展的潜力和后劲”，对谋划和推动经济社会高质量发展提出的新要求，体现了以习近平同志为核心的党中央对经济社会发展规律认识、对生态文明建设规律认识的不断深化。

在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，长江经济带发展发生了重大变化。这首先体现在思想认识发生重大转变，共抓大保护、不搞大开发成为共识。沿江11省市和有关部门坚持把修复长江生态环境摆在压倒性位置，主动摒弃以牺牲生态环境为代价去换取一时一地经济增长的做法，坚决克服路径依赖、地方保护主义等不良倾向。从印发实施《长江经济带发展规划纲要》，到启动长江流域重点水域十年禁渔；从制定施行长江保护法，到统筹陆海开放打造黄金水道；从加强区域协同联动，到发展壮大战略性新兴产业……长江经济带发展质量稳步提升，发展态势日趋向好，生态环境保护和高质量发展成效明显。

发展方式也随之发生重大变革，创新驱动发展全面起势。长江经济带作为我国科技资源最富集、最具科技创新活力和科技成果转化能力的区域之一，在“推动优势产业延链、新兴产业建链”方面有着得天独厚的条件。在推动长江经济带高质量发展的过程中，长江经济带地区生产总值2022年达55.98万亿元，占全国比重提高至46.5%，比2015年增加1.4个百分点。长江沿线省市正逐步形成一批新产业、新动能，带动产业链上下游一起挺进创新主战场。

相应的，生态环境保护和修复取得重大成就，“一江碧水向东流”美景重现。数据显示，2022年，长江流域国控断面优良水质比例增至98.1%，比2015年上升16.3个百分点，长江干流连续3年保持Ⅱ类水质。长江水生生物资源和多样性恢复向好，“微笑天使”江豚频频露脸；在长江消失多年的鳤鱼出现频次快速增加；刀鲚重回洞庭湖产卵。

今天，长江经济带日益成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军，发展成就有目共睹，发展质量稳步提升，发展态势日趋向好。实践证明，生态保护和经济发展是辩证统一的关系，能够相互支持、相得益彰。发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。坚持在发展中保护、在保护中发展，关键是要找到把“绿水青山”转化为“金山银山”的有效路径。

守好绿水青山，换来金山银山。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点。当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，厚植高质量发展的绿色底色，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，我们必将迎来人与自然和谐共生的现代化。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经