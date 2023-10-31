原标题：【光明时评】推动共建“一带一路”进入高质量发展新阶段

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上指出，“中方愿同各方深化‘一带一路’合作伙伴关系，推动共建‘一带一路’进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化作出不懈努力”。高质量共建“一带一路”注重合作共赢、践行互联互通、谋求共同发展、谨记人民期盼，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化提供重要支撑。

高质量共建“一带一路”注重合作共赢，为实现世界现代化构建和平之路。共建“一带一路”倡议提出以来，中国始终秉持人类命运共同体理念，坚持共商共建共享原则，尊重各国历史文化、宗教信仰、意识形态、社会制度、发展阶段差异，致力于打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体，成为构建人类命运共同体的生动实践。中国与150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，达成了3000多个合作项目。未来，共建“一带一路”高质量发展，将坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，继续深化各领域务实合作、完善国际合作机制，为构建人类命运共同体注入新的强大动力。

高质量共建“一带一路”践行互联互通，为实现世界现代化打造开放之路。当前，面对逆全球化思潮下的保护主义、单边主义、霸凌主义蔓延，共建“一带一路”倡议坚持以互联互通为主线，不断深化政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，促进了全球范围内生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，成为引领国际合作的重要平台、助推经济全球化的关键引擎。世界银行报告显示，到2030年，共建“一带一路”将使参与国贸易增长2.8%~9.7%、全球贸易增长1.7%~6.2%。未来，共建“一带一路”高质量发展，将继续构建立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、深化各领域务实合作、完善国际合作机制，维护和发展开放型世界经济，推进更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程。

高质量共建“一带一路”谋求共同发展，为实现世界现代化铺就繁荣之路。共建“一带一路”倡议致力于将中国的发展与世界各国的发展结合起来，将中国式现代化与人类社会现代化、与广大发展中国家在内的各国现代化连接起来，以推动各国共同发展、共同繁荣。数据显示，十年来，“一带一路”倡议从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，覆盖全球四分之三以上的国家，拉动近万亿美元投资，为共建国家创造42万个工作岗位，带动近4000万人摆脱贫困。未来，共建“一带一路”高质量发展，将推动各国共创发展新机遇、共谋发展新动能、共拓发展新空间、共享发展新成果，为世界繁荣发展提供更大动能。

高质量共建“一带一路”谨记人民期盼，为实现世界现代化开拓幸福之路。现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展，更好地满足各国人民在卫生、生态、科技、文明等各方面的需要，是实现世界现代化的题中应有之义。锚定人民对美好生活的向往，顺应人民对文明进步的渴望，共建“一带一路”倡议不断推进新领域合作。各国共建“健康丝绸之路”，建立紧密的卫生合作伙伴关系，构建人类卫生健康共同体；深耕“绿色丝绸之路”，为保护生态环境、实现碳达峰和碳中和、促进人与自然和谐共生作出重要贡献；推进“数字丝绸之路”，推进数字技术同实体经济深度融合，缩小全球数字鸿沟，促进人工智能健康有序安全发展。未来，共建“一带一路”高质量发展，将持续推进健康、绿色、创新、数字丝绸之路建设，推进和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路、廉洁之路建设，不断增强民众的获得感、幸福感和安全感，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，引领人类社会走向更加美好的未来。

（作者：陈江滢、邹一南，均系中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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