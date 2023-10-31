原标题：我国可再生能源装机规模超过火电

本报北京10月30日电（记者张翼）国家能源局30日发布数据显示，前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新增装机12894万千瓦，生物质发电新增装机207万千瓦。我国可再生能源装机规模不断实现新突破，截至9月底，全国可再生能源装机约13.84亿千瓦，同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机。

据介绍，前三季度，全国能源消费持续增长，供给保持较高水平，能源供需总体平稳，价格总体处于合理区间，绿色低碳转型和高质量发展深入推进。第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目已陆续开工，第三批基地项目清单已正式印发实施；大力推进农村风电光伏、海上风电发展；加快常规水电、抽水蓄能重点工程建设。

前三季度，可再生能源发电量稳步提升。全国可再生能源发电量达2.07万亿千瓦时，约占全部发电量的31.3%。其中，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。

数据显示，我国非化石能源发电投资增势良好。前8个月，非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元，其中，湖北、广东、云南、新疆4个省（区）完成投资额同比增速均超过200%。内蒙古一批百万千瓦级风电基地项目稳步推进，广东、海南、福建等地在建核电项目全面推进，双江口、玛尔挡等重点水电项目进入土建施工高峰期。

(责编：杨曦、陈键)

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