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全国基本养老保险参保人数达10.6亿人

2023年10月31日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：全国基本养老保险参保人数达10.6亿人

　　 本报北京10月30日电 记者邱玥近日从人力资源和社会保障部获悉，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.6亿人、2.4亿人、3.0亿人。

　　 当前，社保制度改革取得积极进展。1至9月，三项社会保险基金总收入5.8万亿元，总支出5.2万亿元，9月底累计结余8.0万亿元，基金运行总体平稳。企业职工基本养老保险全国统筹扎实推进，支持基金困难省份养老金发放。个人养老金制度平稳实施。新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作取得积极成效，截至9月，累计有668万人纳入职业伤害保障范围，试点省份支付职业伤害保障待遇4.9亿元。

　　 社保待遇按时足额发放。1至9月，各地共为2088万低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难人员代缴城乡居民养老保险费；约17.2万符合条件的重点水域退捕渔民全部参加基本养老保险。

　　 社保基金管理和委托投资工作扎实推进。组织开展社会保险基金管理巩固提升行动；常态化开展年金基金管理机构现场检查和非现场监管；推动养老基金委托投资，截至9月，委托合同规模超过1.64万亿元。

　　 截至9月底，全国社保卡持卡人数13.77亿人，覆盖97.4%的人口，8.51亿人领用电子社保卡。

(责编：杨曦、陈键)
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