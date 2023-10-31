原标题：“天边”的北斗赋能身边的生活

10月26日，工作人员在湖南株洲国际会展中心向观众介绍北斗技术在交通管理系统中的应用。新华社记者 陈思汗摄

小到布控精度仅有10厘米的矿山钻机，大到方圆数公里的地质勘探，从大众消费、共享经济和民生服务到公共安全、救灾减灾、农林牧渔，从“天”到“地”，北斗系统的影响力无处不在。10月26日至28日，第二届北斗规模应用国际峰会在湖南株洲举行，会上，专家与企业以大量生动案例和应用成果，充分展示北斗规模应用的最新成果，全面搭建洽谈合作平台，推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。

天边的北斗，已是身边的北斗。在本次峰会成果展工程机械应用展区，装有北斗导航终端的挖土机群，在北斗系统、大数据的支撑下，实现智能、精准调度，大幅提升了施工的效率、质量及安全；在手机展台，安装了北斗芯片的新手机，可在没有信号的情况下发送北斗卫星消息……从最基础的卫星定位、交通导航，到农林牧渔、建筑生产，再到各类大众应用，现场应用看得观众眼花缭乱、应接不暇。

“通过安装城市交通北斗车载设备，实现公交车的精准定位和时间同步，实时掌握出租车运输情况和道路交通状况，能有效改善城市交通拥堵。”交通运输部北斗卫星导航系统应用工作领导小组办公室主任王松波介绍。

如今，北斗系统的应用范围已经远远超出城市的界限，融入各行各业、进入社会的各个角落。在北斗系统的助力下，农业生产更加轻松，靠着无人机精准施药，以前人工需要大半天的农活，现在几分钟就可以搞定。

在能源领域，北斗系统在能源勘探、能源设施监管等方面发挥出重要作用。国家能源集团科技与信息化部副主任陈靖翔说，国家能源集团实现了自主巡检、无人驾驶、人员安全防护、灾害预警等20多种北斗应用。通过应用北斗技术，钻机自动布孔精度达10厘米，作业效率提升30%。

“共享自行车就是靠着导航定位模块，才能实现用户行驶导航和车辆精准定位，解决乱停放等难题。”近年来，武汉梦芯科技有限公司布局“北斗+物联网融合器件研发及产业化”，开发导航定位模块产品。在梦芯科技副总经理程健看来，靠着“北斗+物联网融合”的模式，可以充分发挥设备高精度、低能耗、低成本的优势，让智慧产品在各个领域和应用场景迅速铺开，快速普及。

在地下空间、地下环道、隧道、大型商业综合体、停车场等室内遮蔽空间，如何接上天上的“星”，实现无缝衔接的卫星服务？上海方位角数据科技有限公司经过潜心研发，设计出专用设备，让这些空间也能覆盖高精度卫星导航信号，使得各类智能终端能够无缝衔接室外北斗系统，即使在“地下”也能接上“天线”。

“北斗正加速融入千行百业，全域北斗时空信号覆盖是支撑相关应用的重要基础。”方位角公司负责人王中炯说，公司创立不到两年时间，技术和产品就已经应用于国内多个大型交通枢纽和城市地下空间，在多个场景“大显身手”。

《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，我国卫星导航与位置服务产业总体产值由2013年的1040亿元增长至2022年的5007亿元，十年间增长近四倍。

一花独放不是春，百花齐放春满园。如今，北斗系统正走出国门，为各国民众带来便利和福祉。乌兹别克斯坦的智慧农业生产，阿联酋的铁路建设，巴基斯坦的城市规划和环境监测……北斗一路前行、开放共享，给各国人民带来了改善生活的科技之光，成为中国创新惠及全球的生动诠释。

“北斗技术成为日常生活中不可或缺的一部分。”玻利维亚航天局运营总经理瓦斯克斯说，“北斗卫星导航系统是共建‘一带一路’的标杆。”

“随着北斗系统持续的规模化应用，越来越多的产业将迎来新发展可能，北斗规模应用及产业发展面临前所未有的机遇。”中国工程院院士刘经南说。

（本报记者 赵嘉伟）

(责编：杨曦、陈键)

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