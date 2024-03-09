畅通实体经济“血脉” 提高金融风险防控能力

“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”“优化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求”“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险”……今年的政府工作报告，对于货币政策走向、金融支持实体经济、防范化解风险领域，作出了明确部署。

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。多位代表委员、专家学者在接受人民网记者采访时表示，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，要加强总量和结构双重调节，引导金融机构做好“五大文章”，进一步加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融服务，满足中小微企业融资需求。与此同时，统筹发展和安全，化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定。

人民银行决定下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴现利率。来源：中国人民银行官网

货币政策精准有力 为经济运行发展营造良好环境

“我国货币政策工具箱丰富，货币政策有足够空间。在货币政策调控中，将更加注重平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡和外部均衡的关系。强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币金融环境。”人民银行行长潘功胜在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上说。

招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，“灵活”，表明货币政策将根据经济社会发展需要，适时进行必要、有力调整；“适度”，表明货币政策继续坚持稳健基调不变，不会进行“大水漫灌”；“精准”，主要是运用好结构性工具，加大对重点领域和薄弱环节“精准滴灌”；“有效”，表明货币政策不单纯追求数量增长，重在提升服务实体经济效能。

下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）降低0.25个百分点,分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率0.25个百分点……今年以来，货币政策持续发力，金融支持实体经济力度进一步加强。

“总量上保持合理增长，价格上继续推动社会综合融资成本稳中有降,，结构上更加注重提升效能，汇率上将保持在合理均衡水平上的基本稳定。”潘功胜表示，要坚持服务实体经济根本宗旨，加大宏观调控力度，加强总量和结构双重调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动高质量发展。

银行机构员工走访企业了解生产情况。受访者供图

畅通融资“血脉” 精准高效服务经济社会发展

今年的政府工作报告中，除“继续大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”外，还提出“优化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求”。

“通过引入担保机构和风险分担资金池，可有效提高金融机构对中小微企业信贷信心，降低贷款风险，缓解中小微企业融资难题。通过建立风险分担机制，可减轻金融机构贷款风险压力，鼓励其更多投入到中小微企业融资服务中。信息共享能有效解决银企信息不对称问题，提高融资效率，降低其信贷风险和成本。”清华大学经济管理学院金融系教授、中国金融研究中心主任陆瑶对人民网记者表示，建议金融机构利用信息共享与融通，开发具有针对性的金融服务与产品，利用金融科技技术，实现更智能、高效的融资服务。

“要探索成本可负担、创新可应用、商业可持续的普惠金融发展模式，以金融之力赋能小微企业和实体经济可持续健康发展。”全国政协委员，建设银行天津市分行党委书记、行长吴益强在接受人民网记者采访时表示，既要做到将现有普惠基础做实、链条做长、品质做优，更要在曲折发展中主动作为，针对不同客群、不同场景推出差异化拳头产品，将更多金融资源配置到重点领域与薄弱环节，提升金融服务的可得性与覆盖度。

具体到民营经济领域，全国政协委员、山西美锦能源股份有限公司董事长姚锦龙表示，建议金融机构创新供应链金融，化解融资困境；强化科技赋能，提高金融服务质效；优化风控理念，提升风险识别能力；创新金融服务模式，加强金融产品创新，推动民营经济持续健康发展。

“要健全金融服务民营和小微企业的政策体系和长效机制，引导金融机构平等对待各类所有制企业。”潘功胜表示，适当增加支农支小再贷款规模，继续实施普惠小微贷款支持工具。开展中小微企业等金融服务能力提升工程，完善金融机构内部激励约束机制，提升金融服务能力、适配性和普惠性。

国家金融监督管理总局召开2024年工作会议部署风险化解等工作。来源：国家金融监督管理总局官网

统筹发展和安全 有效防范化解重点领域风险

今年的政府工作报告指出，坚持以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定。

中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英在接受人民网记者采访时表示，房地产、地方债务和中小金融机构风险面临的难点是它们相互之间的密切关系。注入资金有助于解决保交楼问题，缓解房地产行业资金链，推动大宗消费和经济增长，有利于增强信心和消费意愿。

民生银行首席经济学家温彬对人民网记者建议，建立“以人定房，以房定地、以房定钱”机制，完善“保障+市场”住房供应体系，以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需求，推进重点领域发力和精准化供需匹配，从根本上实现房地产市场质的有效提升和量的合理增长。

值得一提的是，防范化解金融风险，离不开加强全面监管。接受采访的专家表示，应坚持围绕金融机构全周期、金融风险全过程、金融业务全链条，强化持续监管，实现金融监管“全覆盖、无例外”。

“建议按照行政区划和机构等级，实施分层负责。中央金融监管部门及其派出机构严格履行监管职责，同时对地方承担金融管理职能的机构加强业务指导和监督。地方党委政府加强统筹协调，切实抓好属地金融机构党的建设、防范处置风险等工作，保证属地金融稳定。进一步加强央地信息共享和监管协作。”全国政协委员，国家金融监督管理总局上海监管局党委书记、局长王俊寿说。

“两会财经眼”系列报道：

之三：加快实现科技自立自强 助力中国式现代化建设

之二：适度加力、提质增效 财税政策推动经济回升向好

之一：积极进取、奋发有为 5%左右经济增长目标兼顾需要和可能