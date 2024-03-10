积极打造新增长引擎 当好中国式现代化的开路先锋

交通运输作为经济社会发展的“先行官”，去年交出了一份亮眼的成绩单，为当好中国式现代化的开路先锋迈出了一大步。

在今年两会上，政府工作报告提出了新的工作任务，其中多项工作涉及交通运输，包括深化综合运输体系改革、实施降低物流成本行动、积极打造低空经济等新增长引擎、加快建设西部陆海新通道等。

3月8日，交通运输部部长李小鹏在人民大会堂“部长通道”上表示，将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告精神，加强交通基础设施建设，深化综合运输体系改革，促进交通物流降本提质增效，全力保通保畅，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋。

多位人大代表和政协委员表示，交通运输行业要继续围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，将政府工作报告发出的“任务书”“动员令”转化为具体行动，推动交通运输高质量发展，服务现代化产业体系建设。

“人享其行、物畅其流”的愿景正逐步变成现实

《交通强国建设纲要》印发实施5年来，我国交通基础设施网络不断加强，综合交通网里程超过600万公里。5年来，我国交通运输在“大”的基础上向“强”又迈进了一大步、在“有”的基础上向“好”又迈进了一大步，“人享其行、物畅其流”的美好愿景正逐步变成现实。

“特别值得骄傲的是，我们在福厦高铁首次实现跨海过桥不减速。”回忆起去年经历的高光时刻，全国政协委员，中国铁道建筑集团党委书记、董事长戴和根兴奋不已。

戴和根介绍，经过反复模拟试验，他们找到了适应“大跨”“跨海”条件的钢混结合梁结构参数，采用全联长钢混结合梁、拥有自主知识产权的双块式无砟轨道等，成功实现时速350公里高铁列车跨海过桥不减速。“刚刚过去的2024年春运期间，福厦高铁累计发送旅客超过100万人次。”

政府工作报告提出，“实施降低物流成本行动”“加快国际物流体系建设”“加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设”。

千里之外的彩云之南，鲜花乘着火车发往全国各地，来自脱贫地区的农产品也搭乘中老铁路“澜湄快线”货物列车远销共建“一带一路”国家……快慢结合、客货共振、内外兼修，铁路大动脉充分激发乡村资源活力，为共同富裕搭建了快速通道。

“近期我们高质量完成了昆明物流中心组建工作，将整合原有车务段和非运输企业物流业务、资源、人员，对标现代物流企业经营管理模式，深入实施产品品牌、物流装备、物流场站等六项工程。”全国人大代表、中国铁路昆明局集团公司总经理徐安策表示，未来将打造“铁路＋航空”联运新产品，让旅客出行体验更美好。同时，大力挖掘“公转铁”货源，夯实以铁路为“骨干”基础的多式联运体系。

“深入推进农村客货邮融合发展，事关经济振兴和改善民生，是利国利民的大实事大好事。”全国人大代表、江苏省宿迁市泗洪县邮政分公司归仁支局局长殷勇介绍，近年来，全国共建成1061个县中心、6010个乡镇中心、40万个村级站点，中国邮政紧抓客货邮融合发展，为广大人民群众提供了更加优质、便捷、有效率的邮政快递服务。

加快推进“十四五”交通基础设施建设

政府工作报告提出，扩大高水平对外开放，促进互利共赢。代表委员们就加强交通互联互通、西部陆海新通道建设等，分享体会、谋划思路。

“港口在对外开放中起着重要推动作用。”全国人大代表、辽宁港口集团党委书记王志贤表示，辽宁港口是我国东北地区唯一的出海口，下一步将锚定助力打造东北亚开放合作枢纽地的目标，巩固拓展港口联通服务功能，助力外贸质升量稳，为东北全面振兴作出新贡献。

“从报告中我们可以感受到政府对于发展的决心和信心，看到应对困难的方法和举措。”全国人大代表、云南交投集团怒江美丽公路股份有限公司董事长马健说，期待积极的财政政策加快推进“十四五”交通基础设施建设，推动共建“一带一路”重大项目落地。比如中老泰铁路和昆曼国际大通道等交通基础设施，这将对国际物流体系建设起到推动作用。

西部陆海新通道铁海联运班列已经辐射我国18个省份70个市145个铁路站点，货物流向通达全球120个国家和地区的495个港口，推动西部形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。全国政协委员、甘肃省物流行业协会会长岳建武表示，要进一步强化通道枢纽建设，推动降低物流成本，更好助力西部地区扩大开放、加速与世界接轨。

“政府工作报告提出，提高区域协调发展水平，还特别提到了深入实施西部大开发等内容，我今年的提案也涉及到了中西部地区机场建设。”全国政协委员、春秋航空董事长王煜表示，国家还会继续加快建设现代化基础设施体系，期待中西部地区有更多运输机场、通用机场布局落地。

加大科技创新力度 打造低空经济等新增长引擎

全国人大代表、江西省交通运输厅厅长谢德强表示，未来要加大科技创新力度，深化交通运输与数字技术融合，推进交通运输智慧绿色转型，探索打造一批智慧公路、智慧航道、智慧港口等交通新基建示范项目，打造综合交通“一张图”、行业运行监测“一张网”等专题应用场景，加快构建数字交通综合信息平台。

T3出行党委书记、首席执行官崔大勇接受记者采访时表示，自动驾驶作为当前智慧交通的创新点，是加快建设交通强国、数字强国的重要创新引擎之一，也成为政府、企业抢占的“新高地”。

目前，北京、上海、深圳、广州等城市纷纷加快自动驾驶商业化试运营的步伐，持续扩大开放测试道路覆盖范围与政策支持。崔大勇表示，要结合自动驾驶试点，从智能网联汽车标准体系建设、推进L4级自动驾驶商业化运营、推进智能网联汽车基础设施建设等方面着手，加快自动驾驶汽车商业化运营的支持与引导。建立智能网联汽车联网联控监控平台，保障自动驾驶车辆出行安全和用户数据安全。

交通高质量发展要求建设“安全、便捷、高效、绿色、经济”的交通运输体系。近年来，随着新技术、新模式的快速普及，在出行产业的数实融合进程中，聚合模式已经成为一条必经之路。

如今，互联网平台正在成为出行产业融合创新的“助推剂”。作为第一批参与交通强国示范建设的平台企业，高德长期以来一直坚持与“老师傅”组成新组合，以聚合模式打造聚合生态，向实体企业全面开放生态体系的技术要素、数据要素，放大实体企业的专业能量，帮助实体企业焕发新活力，助力了数字经济和实体经济高质量融合发展。

近年来，随着无人机技术日趋成熟和低空空域管制逐步开放，我国庞大的低空经济产业链初现雏形。今年的政府工作报告明确提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

今年春节期间，在山西省左权县桐峪1941小镇，两架“空中的士”精彩亮相，为景区增添现代科技活力，给广大游客带来别样的旅游体验。

这是低空经济在山西的最新实践。据不完全统计，全国已有20多个省区市将发展低空经济有关内容写入政府工作报告。

在全国人大代表，山西航空产业集团太原国际机场候机楼管理部党总支委员、副经理马通贵看来，低空经济是产业发展新赛道、经济增长新引擎，这已成为政府、行业、企业的共识。

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