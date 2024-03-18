本报记者 孔德晨

在全国培育100个左右农村电商“领跑县”、培育1000家左右县域数字流通龙头企业、打造1000个左右县域直播电商基地、培育10000名左右农村电商带头人……商务部等9部门近日印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），提出上述5年期任务目标。商务部有关负责人表示，将会同有关部门和地方，实施农村电商高质量发展工程，加快贯通县乡村电子商务和快递物流配送体系，引导农村电商与乡村特色产业协同发展，助力推进乡村全面振兴。

近3000个县级物流配送中心建成

根据商务大数据监测，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%，约是2014年的5倍。

商务部流通发展司负责人说，发展农村电商，是创新商业模式、建设农村现代流通体系的重要举措，是转变农业发展方式、带动农民增收的有效抓手，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。近年来，商务部会同财政部等部门实施电子商务进农村综合示范，累计支持1489个县建成县级电商公共服务中心、物流配送中心近3000个，村级电商服务站点超15.8万个，建立起覆盖县乡村的电子商务公共服务和物流配送体系。《意见》印发将有助于引导农村电商实现数字化转型升级，助力农民收入和农村消费双提升。

“农村电商的发展离不开政策支持。”商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所所长董超认为，近年来国家相继出台多项政策举措推动乡村地区直播电商发展，在资金、技术工艺、设施设备、专业人才等多个层面提供了全面支持。“政策利好不断，农村电商也呈现很多新的特点和亮点，比如东中西部全面发展、电商瓶颈不断突破、新型电商落地乡间田头、品牌效应持续彰显等。”董超说。

健全农村物流设施体系

《意见》明确，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。具体怎么做？加快农村现代物流配送体系建设是关键。

——提高农村物流设施现代化水平。《意见》提出，推动县级物流配送中心（物流园区）、乡镇快递网点数字化改造，完善智慧仓储、自动分拣、射频识别、新能源配送车等设施，提升村级配送效率。支持在交通便利、有利于各流通主体融合发展的位置建设县级寄递公共配送中心。同时，推进农村客货邮融合站点建设，实现“一点多能、一网多用”。“要支持物流企业完善智能快递柜布局，提升农村物流便捷度。”董超说。

——推动农村商贸物流创新发展。《意见》提出，要发挥县域大型商贸流通企业等自建物流优势，面向电商平台和中小商户，提供家电、建材、农资、农产品等第三方配送。鼓励电商平台、大型商贸流通企业在具备条件的县城发展即时零售，对接当地商超、便利店，精准匹配周边订单需求，提供高效便捷的到家服务。

位于江苏省徐州市丰县朱尧新村的一家便利店店长杨女士告诉记者，店铺一边做生意，一边充当附近的快递驿站。“我们店里主要对接顺丰和京东快递，附近小区、村里住户取快递都上我们这儿来，用取件码取件，又方便又不容易出错。”杨女士说。

商务部流通发展司负责人表示，《意见》从农村电商面临的基础设施不健全、配送体系滞后等实际问题出发，针对性地提出上述举措，既有助于改善农村物流配送集约化水平，更着力补齐农村电商短板，夯实农村电商高质量发展基础。

加快培育农村数字消费场景

为了给农村电商发展再加把劲，《意见》还提出推动农村商贸流通企业转型升级，促进电商与农村一二三产业全方位、全链条深度融合。

《意见》提出，要打造县域直播电商基地。吸引直播电商平台、专业服务机构等入驻，完善选品展示、内容制作、数据分析、直播场景等设施设备。联合企业、院校加强直播团队孵化，打造一批功能完善、特色突出、带动力强的直播电商基地。

《意见》要求，要培育农村数字消费场景。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务，丰富居民消费体验。

“农村电商拥有广阔的市场前景。作为数字经济的重要组成部分，农村电商已成为助推‘三农’高质量发展、助力乡村振兴的强劲动力。”董超说，要把农村电商发展与数字乡村建设、“数商兴农”工程等有效结合起来，一体实施、一体推动，增强农村电商发展的联动性、适配性，以农村电商大发展激活农村大市场，推进乡村全面振兴取得新成效。

(责编：卫嘉、白宇)

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