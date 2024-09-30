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艾克索拉：提升服务能力 助力中国游戏企业开拓新市场

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年09月30日11:02 | 来源：人民网
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当前，全球游戏产业蓬勃发展，“出海”成为是众多游戏企业追求增长的重要路径，这一过程中，支付作为连接游戏与用户之间的桥梁，其重要性愈发凸显。

近日，艾克索拉首席产品官Anton Zelenin陈京波表示，艾克索拉正通过其专业服务和产品，助力全球游戏开发者实现更广阔的市场拓展和更高的收入增长。

谈及游戏行业的全球趋势，Anton表示，当前游戏开发商正变得越来越大，跨平台机会成为行业瞩目的焦点。“Epic游戏对抗其他平台的过程正在进行中，手机游戏开发者正在进入网络，并且基本上希望为所有用户提供跨平台体验。”Anton认为，这一趋势在过去两年尤为显著，并将持续影响行业发展。

艾克索拉高级副总裁、大中华区负责人陈京波在介绍其在中国市场的布局时表示，自2021年加入团队以来，公司在大中华区取得了显著成绩，服务了前300名大型游戏客户。通过公司的全球支付渠道和法务支持，许多原本在特定市场没有收入的游戏客户成功开拓了新市场，实现了收入增长。

“我们将更加注重中国市场，致力于帮助更多中国开发者走向世界舞台，展现中国游戏的创新实力。” 陈京波表示。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
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