人民网北京2月22日电 （焦磊）近年来，随着人们对生活品质的追求不断提高，舒适家居已成为大众消费的热点，采暖行业迎来快速发展期。在近日举办的中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会（以下简称“中国供热展”）上，多款供暖产品呈现出绿色、节能的特点，并在智能化方面蕴含巨大潜力。

据了解，中国供热展自1996年发展至今，已成为暖通行业的重要盛会。本届展会分为供热、能源、水路、舒适家居、智能与安装技术五大板块，吸引了国内外众多一线品牌参展。其中，威能带来以ecoTEC plus冷凝式燃气壁挂炉、aroTHERM空气源热泵等为代表的一系列产品矩阵。

“为了更好地满足中国消费者需求，期待行业能在安装规范和标准制定上不断提升，推动整个行业健康发展的同时，为用户带去更为舒适的体验。”威能集团亚太区集团总监Jeroen Sterel表示，公司与全国1200多位合作伙伴一同增强针对消费者的线上触点，扩大品牌影响力，通过坚持自营售后、不断强调安装质量，更好地保障了消费者的使用体验。此外，公司也在继续坚定不移地推进可持续发展计划，为中国的绿色发展贡献力量。

中国燃气供热专业委员会主任王启表示，威能作为分户采暖的领头企业，在进入中国后，将壁挂炉理念、产品质量以及服务体系引入国内，积极参与行业标准制定，探索创新供暖技术，对国内行业发展起到了积极的引领作用。

据介绍，威能此前宣布在无锡投资的全新研发制造基地已于今年正式投产，并拥有一支专为中国市场需求服务的研发团队，将推动品牌在中国的加速发展。

(责编：杨曦、高雷)

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