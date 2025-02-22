六部门印发办法推动政府性融资担保高质量发展
2025年02月22日16:21 | 来源：新华网
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新华社北京2月21日电（记者申铖）为推动政府性融资担保体系高质量发展，规范政府性融资担保机构行为，更好服务小微企业、“三农”等经营主体，财政部等六部门日前印发《政府性融资担保发展管理办法》，自2025年3月1日起施行。
这是记者21日从财政部了解到的。
办法明确，政府性融资担保机构应当坚持以政策性融资担保业务为主业，聚焦重点对象和薄弱领域，重点为单户担保金额1000万元及以下的小微企业和“三农”主体等提供融资担保服务。支小支农担保金额占全部担保金额的比例原则上不得低于80%，其中单户担保金额500万元及以下的占比原则上不得低于50%。
办法要求，政府性融资担保机构应当积极支持吸纳就业能力强、劳动密集型的小微企业和“三农”等经营主体，促进稳岗扩岗，积极服务县域特色产业，实现服务实体经济发展和支持就业创业协同联动。
根据办法，在防止新增隐性债务前提下，地方各级财政部门可通过资本金补充、风险补偿、担保费补贴、业务奖补等方式对政府性融资担保机构给予支持，提升地方政府性融资担保机构的担保实力和资本规模，推动地方政府性融资担保机构在可持续经营的前提下，稳步扩大业务规模，更好助企纾困、稳岗扩岗、服务实体经济。办法还围绕绩效考核、监督管理等方面作出要求。
(责编：赵光霞、赵欣悦)
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