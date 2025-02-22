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北京地区民营企业进出口连续上涨15年

2025年02月22日18:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月22日电（记者郭宇靖、吉宁）北京海关最新发布的统计数据显示，2024年，北京地区民营企业进出口总值4354亿元，同比增长11.9%，连续15年保持增长。其中，出口增长35.3%，进口增长3.4%，进出口规模和比重均创历史新高。

　　北京地区有进出口实绩的18895家企业中，民营企业数量15256家，首次突破1.5万家，占比首次突破八成。北京地区民营企业出口规模对地区出口增长的贡献首次超过国有企业、外商投资企业。

　　统计数据显示，北京地区民营企业进出口动能强劲，整体含“新”量进一步提升。进出口高新技术产品1941.1亿元，同比增长23.2%。其中，高新技术产品在民营企业进口整体中的比重首次突破五成至54.7%。

　　值得注意的是，北京地区民营企业绿色低碳产业出口增长120.5%，其中标志性商品风力发电机组、锂离子蓄电池、光伏产品分别出口29.9亿元、11.5亿元、4.9亿元，分别增长98%、206%、128.5%。

　　此外，民营企业品牌含“金”量进一步提升。2024年，北京地区民营企业出口自主品牌商品570.8亿元，增长51.7%，连续3年保持增长。其中，以长鑫集电为首的集成电路、以嘉楠致远为主的电脑及其零部件、以泡泡玛特为代表的玩具等商品分别增长79.1%、37.9%、269.8%。

(责编：徐婵、赵欣悦)
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