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我国成功发射中星10R卫星

2025年02月22日20:54 | 来源：新华网
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新华社西昌2月22日电（李国利、崔婉莹）2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

这次任务是长征系列运载火箭的第560次飞行。

2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）

2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）

2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）

(责编：白宇、卫嘉)
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