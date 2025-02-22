我国成功发射中星10R卫星
2025年02月22日20:54 | 来源：新华网
小字号
新华社西昌2月22日电（李国利、崔婉莹）2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这次任务是长征系列运载火箭的第560次飞行。
2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）
2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）
2月22日20时11分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星10R卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（杨熙 摄）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动可持续发展 采暖行业迈向绿色化、节能化
- 人民网北京2月22日电 （焦磊）近年来，随着人们对生活品质的追求不断提高，舒适家居已成为大众消费的热点，采暖行业迎来快速发展期。在近日举办的中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会（以下简称“中国供热展”）上，多款供暖产品呈现出绿色、节能的特点，并在智能化方面蕴含巨大潜力。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开