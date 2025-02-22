新华社北京2月22日电 商务部新闻发言人22日就美发布“美国第一”投资政策备忘录答记者问时表示，美方做法泛化国家安全概念，具有歧视性，是典型的非市场做法，严重影响两国企业正常经贸合作。

有记者问：美东时间2月21日，白宫网站发布“美国第一”投资政策备忘录，宣布将调整美投资政策，重点进一步限制与中国的双向投资，请问商务部对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人说，在中国赴美投资方面，美针对中国投资加严安全审查，将严重打击中国企业对美投资信心。希望美方为中国企业赴美投资提供公平、透明、稳定、可预期的营商环境。在美对华投资方面，美方将进一步采取更多限制措施，这是非常不合理的。有关措施一旦落地，会进一步扭曲两国投资往来，对美自身也没有好处。很多美国商协会和企业已经提出，美对华投资限制将导致美国企业将中国市场让给其他竞争对手。

发言人表示，中方敦促美方遵守国际投资贸易规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题政治化、武器化。中方将密切关注美方动向，并采取必要手段捍卫自身合法权益。

(责编：卫嘉、白宇)

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