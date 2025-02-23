把“冷资源”变成“热产业”

本报记者 汪志球 门杰伟

吉林省北大湖滑雪度假区旁的南沟村游人如织。“滑雪回来了？今晚想吃点啥？”民宿“雪乡人家”的经营者于淑芬热情招呼着推门进屋的雪友。“今年春节压根儿没停工。”于淑芬说，冰雪经济持续火热，春节假期民宿爆满，收入又上新台阶，“一个雪季收入少说有20万元。”

今年2月8日，习近平总书记在听取吉林省委和省政府工作汇报时强调：“要统筹生态环境保护和绿色低碳发展，利用冰雪、自然风光、民族风情等特色资源发展旅游业。”

殷殷嘱托，一以贯之。2018年9月，习近平总书记在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会。总书记强调：“要充分利用东北地区的独特资源和优势，推进寒地冰雪经济加快发展。”

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，吉林省加快推进寒地冰雪经济发展，围绕把“冷资源”变成“热产业”，着力构建以冰雪运动、冰雪文化、冰雪旅游、冰雪装备为重点的“4+X”冰雪产业体系。今年春节假期，吉林省接待国内游客2770.68万人次，国内游客出游总花费337.55亿元。

“2025年，吉林省将持续打造旅游万亿元级产业，突出项目引领、服务提质，坚持四季联动、全域发展，力争接待国内游客人次、出游总花费均保持两位数增长。突出发展冰雪经济，努力实现新雪季接待游客人次、出游总花费增速均达到20%以上。”吉林省文化和旅游厅厅长孙光芝表示。

得天独厚的冰雪资源，也为吉林冰雪装备制造业的发展带来“东风”——

雪板急转，雪浪骤起。雪道中，吉林化纤集团碳纤维雪板项目负责人周志有正与团队一同分析雪板数据，“碳纤维雪板强度是普通雪板的3至5倍，重量减少约30%，节省体力、便于控制。”作为“老字号”制造业企业的吉林化纤集团，大力发展从原料到制品的碳纤维全产业链，如今已是全球最大的碳纤维原丝生产基地之一。

轰鸣的生产机器、高速运转的生产线、全力赶制冰雪袜的产业工人……吉林省辽源北方袜业集团织袜有限公司的生产车间内，一派忙碌景象。“公司研发的自发热冰雪袜，从这里走向全国，在各大雪场热销。”公司销售经理白春伟介绍，公司自研的冰雪袜受到市场青睐，“新的一年，我们将持续迭代更新产品、拓宽销售渠道。”

2024年12月，吉林省印发《关于推动吉林省冰雪经济高质量发展的实施意见》，明确要把吉林省建设成为国家冰雪经济中心、冰雪文化创意中心、优质冰雪生活圈和具有国际影响力的冰雪经济集聚区。

聚焦“冰天雪地”，转化“金山银山”。2月6日，吉林省招商引资机制改革专题会议提出，把握新形势新任务，积极推进招商引资理念创新、机制创新、模式创新，优化完善工作体系，提升招商引资质效，为推动吉林高质量发展提供有力支撑。围绕冰雪产业的招商引资，正是此次专题会议的题中应有之义。

苍山负雪，雪友满屋，冰雪经济吸引八方来客，焕发火热活力。发展新动能新优势正在白山松水间迸发奔涌。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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