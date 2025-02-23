打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

增强区域发展活力

——2025年，中国经济这么干⑦

本报记者 韩 鑫
2025年02月23日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　下好全国一盘棋，协调发展是制胜要诀。实施区域协调发展战略，关乎我国经济发展全局。

　　习近平总书记指出：“我们必须适应新形势，谋划区域协调发展新思路。”中央经济工作会议部署抓好2025年经济工作的九项重点任务，“加大区域战略实施力度，增强区域发展活力”是其中重要一项。

　　干字当头、奋发有为。今年以来，各地区各部门扎实推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略落地实施，主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局加快形成，区域发展整体效能稳步提升。

　　“攥成拳”，重大国家战略叠加效应更好发挥

　　封顶！1月14日，安徽合肥未来大科学城内，随着主环结构最后一榀钢桁架吊装到位，先进光源国家重大科技基础设施项目主体建筑迎来新节点。

　　同步辐射光源被誉为“前沿科研眼睛”。相隔近500公里，合肥国家同步辐射实验室的“合肥光源”与上海张江的“上海光源”强强联手，助推第四代同步辐射光源“合肥先进光源”加速落地。

　　“两束光”持续交汇，照见科技创新跨区域协同的加速发力。安徽全省8608台（套）大型科学仪器与沪苏浙共享共用；累计与沪苏浙立项实施国家级和省级攻关项目90项……以长三角一体化发展为牵引，安徽发挥多重国家发展战略叠加优势，带动新质生产力加快培育壮大。

　　视线北移，京津冀协同发展11年，通过强化创新协同、产业协作，高质量发展动力源迸发出更强劲的活力。

　　河北秦皇岛，中信戴卡铝车轮六号工厂，经过铸造、热处理、涂装等工序，一个个铝轮毂接连下线，几小时后，它们便会出现在位于北京的享界超级工厂。“中信戴卡已成为我们的重要供应商之一，2024年供货量达到30万只，今年预计再创新高。”北汽新能源总经理张国富说。

　　从秦皇岛“跑来”的铝轮毂，从天津“出生”的数字钥匙，每天都在位于北京密云的北汽新能源享界超级工厂相遇，成为京津冀协同发展的生动缩影。

　　共造一辆车，推动造车新势力开展整零合作，百公里汽车零部件配套圈加速形成；共建一条路，在京津塘高速，国内首个跨省自动驾驶干线物流货运场景落地……真抓实干，京津冀协同发展气象日新，数据显示，2024年前三季度，京津冀三地工业增加值超1.8万亿元，同比增长6.3%，较全国增速高出0.3个百分点。

　　全局上谋势，关键处落子。京津冀协同创新指数连上新台阶、粤港澳大湾区登顶全球湾区第一梯队、“轨道上的长三角”不断迈出新进展……找准定位、发挥优势、良性互动，一个个增长极、一块块新高地、一处处示范区一体化协同发展迈向更高水平。

　　“挑大梁”，经济发展优势区域辐射带动作用持续增强

　　经济大省是稳住全国经济基本盘的“压舱石”，要为经济发展作出更大贡献。

　　今年以来，各经济大省坚定信心、迎难而上，以改革创新推动高质量发展，以生产要素创新性配置激发市场活力。

　　拓市场、不停歇，浙江外贸已“开跑”。今年1月2日，嘉兴平湖，“千团万企拓市场增订单”启动仪式上，来自嘉兴、温州、台州三地上百家企业抱团分赴意大利、德国等市场参展拓客。

　　“开展当天，便收获4万美元订单”“在鞋展上，敲定5万双左右订单”“与国外客户交流，坚信市场在回暖”……企业家们收获满满。

　　2024年，浙江省共有4000余个团组赴境外参展、开展经贸洽谈活动，联动企业超2.1万家次，达成意向订单超1920亿元。今年，浙江初步计划组织上千个团组、联动上万家企业开拓国际市场，奋力推动外贸量稳质升。

　　大省“挑大梁”，有力带动区域经济发展。2024年，长三角区域进出口总值超16万亿元，同比增长5.6%，在全国进出口总值中的占比提升至36.5%。

　　开放前沿广东，同样一派繁忙。

　　空中——深圳顺丰华南转运中心，每天近90吨跨境货物在这里中转，满载各式货物的全货机从此出发，飞往东南亚、欧美、日韩等地。开年以来，已有1300吨货物经此出口至海外。

　　陆上——深圳国际快件运营中心7号库，一辆辆满载货物的跨境电商运输车驶入深圳海关AI智慧监管作业区，快速完成查验。春节假期，菜鸟全球供应链通过深圳清关发运的进口类商品货量增长超60%。

　　海上——1月15日，深汕特别合作区小漠国际物流港迎来今年首个“大单”，约4000辆新能源汽车搭乘比亚迪首条滚装运输船驶向欧洲，“国车自运”有力助推汽车出海。

　　促开放、稳规模，外贸“尖子生”广东拿出好状态。2024年，广东外贸进出口总额突破9万亿元大关，同比增长9.8%，贡献全国近四成的贸易增量。粤港澳大湾区各地合作持续深化，支撑引领区域竞争力不断增强，2024年，粤港澳大湾区内地9市进出口同比增长10.1%。

　　近期，广东出台二十条举措打出稳外贸促便利“组合拳”以更大力度全力稳住国际市场份额，扩大高水平对外开放。

　　河南明确谋划布局一批重大科技基础设施，建设创新高地；四川提出加快发展国家先进制造业集群，推动重点产业建圈强链；江苏强调深入实施新一轮外资企业利润再投资鼓励政策，更大力度吸引外资；山东表示推出一批激发市场投资活力的大项目，着力扩大有效益的投资……你追我赶、各展所长，新年伊始，经济大省扛起重任、阔步向前。

　　“架起桥”，东、中、西、东北地区产业协作不断深化

　　中央经济工作会议提出，深化东、中、西、东北地区产业协作，大力发展海洋经济和湾区经济。

　　东西互济、南北协同、陆海统筹，今年以来，相关地区和部门着力破解深层次体制机制障碍，跨区域资源配置更加畅通，在优势互补中不断增强区域发展协调性、平衡性。

　　产业梯度有序转移，现代化产业体系加快建设。

　　2024年12月底，云南昭通市，随着一团火焰在巨大的硅炉内熊熊燃起，合盛硅业昭通水电硅循环经济项目正式投产。

　　“这里不仅硅矿丰富，还有稳定的绿电资源。”看中多种地域优势，公司董事长罗立国决定从浙江远赴昭通投资。“产品更‘低碳’、生产更绿色，有助于公司可持续发展！”

　　“昭通硅矿储量大、纯度高。过去‘抱着金碗要饭’，有资源却没产业。”昭通市工信局有关负责人何顺超告诉记者，依托资源和绿色能源优势，他们主动前往长三角、粤港澳大湾区招商，同时加快配套服务和基础设施建设，更好承接东部地区产业转移。

　　以工业和信息化部主办的产业转移发展对接活动为媒，东中西部产业梯度转移步伐更快。

　　在云南，2024年产业招商新签约项目落地率超70%，涵盖硅光伏、新能源电池等多个新兴领域；在黑龙江，去年9月对接活动期间，集中签约项目172个，其中战略性新兴产业项目占比近70%……工业和信息化部表示，下一步将推动完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

　　东西互济扎实推进，区域发展平衡性不断增强。

　　采摘、分拣、装筐……重庆开州区，一批带着露珠的螺丝椒从鲁渝（寿光）蔬菜现代产业园南门基地出发，5小时后便能摆上湖北恩施商超的蔬菜专柜。依靠鲁渝蔬菜寿光销售电商平台，开州蔬菜快步走向全国各地，日均销售量达8000斤。

　　从“卖菜”到“种菜”，依托鲁渝协作机制，外部帮扶正在形成内部“造血”能力。目前，山东寿光相关企业已正式落户开州区，组建起重庆鲁渝协作蔬菜产业发展有限公司，并建立育苗、繁种、科研、推广、供给体系，推动开州蔬菜产业发展壮大。“到2027年，我们将在开州区建成寿光标准蔬菜基地10万亩，年产高品质蔬菜40万吨，实现年产值40亿元。”公司负责人说。

　　“济宁—万州”江河联运航线通航，千年运河与万里长江“牵手”，拓展鲁渝协作新空间；“福建企业+宁夏资源”“福建总部+宁夏基地”等合作模式深化拓展，闽宁协作扎实推进……结对帮扶、产业带动、优势互补，东西部协作持续走深走实，结出更多硕果。

　　一张蓝图绘到底。东中西和东北“四大板块”优势互补、齐头并进，下好全国一盘棋，将助力区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

　　（本报记者王昊男、程远州、方敏、杨文明、徐靖、刘新吾参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

相关链接：

全方位扩大国内需求——二〇二五年，中国经济这么干①

以科技创新引领新质生产力发展——2025年，中国经济这么干②

推动标志性改革举措落地见效——二〇二五年，中国经济这么干③

扩大高水平对外开放——二〇二五年，中国经济这么干④

有效防范化解重点领域风险——二〇二五年，中国经济这么干⑤

促进城乡融合发展——二〇二五年，中国经济这么干⑥

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动可持续发展 采暖行业迈向绿色化、节能化
　　人民网北京2月22日电 （焦磊）近年来，随着人们对生活品质的追求不断提高，舒适家居已成为大众消费的热点，采暖行业迎来快速发展期。在近日举办的中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会（以下简称“中国供热展”）上，多款供暖产品呈现出绿色、节能的特点，并在智能化方面蕴含巨大潜力。…
数读中国丨坐上银发列车 来一场“说走就走”的旅行
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部