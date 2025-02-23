——2025年，中国经济这么干⑦

本报记者 韩 鑫

下好全国一盘棋，协调发展是制胜要诀。实施区域协调发展战略，关乎我国经济发展全局。

习近平总书记指出：“我们必须适应新形势，谋划区域协调发展新思路。”中央经济工作会议部署抓好2025年经济工作的九项重点任务，“加大区域战略实施力度，增强区域发展活力”是其中重要一项。

干字当头、奋发有为。今年以来，各地区各部门扎实推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略落地实施，主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局加快形成，区域发展整体效能稳步提升。

“攥成拳”，重大国家战略叠加效应更好发挥

封顶！1月14日，安徽合肥未来大科学城内，随着主环结构最后一榀钢桁架吊装到位，先进光源国家重大科技基础设施项目主体建筑迎来新节点。

同步辐射光源被誉为“前沿科研眼睛”。相隔近500公里，合肥国家同步辐射实验室的“合肥光源”与上海张江的“上海光源”强强联手，助推第四代同步辐射光源“合肥先进光源”加速落地。

“两束光”持续交汇，照见科技创新跨区域协同的加速发力。安徽全省8608台（套）大型科学仪器与沪苏浙共享共用；累计与沪苏浙立项实施国家级和省级攻关项目90项……以长三角一体化发展为牵引，安徽发挥多重国家发展战略叠加优势，带动新质生产力加快培育壮大。

视线北移，京津冀协同发展11年，通过强化创新协同、产业协作，高质量发展动力源迸发出更强劲的活力。

河北秦皇岛，中信戴卡铝车轮六号工厂，经过铸造、热处理、涂装等工序，一个个铝轮毂接连下线，几小时后，它们便会出现在位于北京的享界超级工厂。“中信戴卡已成为我们的重要供应商之一，2024年供货量达到30万只，今年预计再创新高。”北汽新能源总经理张国富说。

从秦皇岛“跑来”的铝轮毂，从天津“出生”的数字钥匙，每天都在位于北京密云的北汽新能源享界超级工厂相遇，成为京津冀协同发展的生动缩影。

共造一辆车，推动造车新势力开展整零合作，百公里汽车零部件配套圈加速形成；共建一条路，在京津塘高速，国内首个跨省自动驾驶干线物流货运场景落地……真抓实干，京津冀协同发展气象日新，数据显示，2024年前三季度，京津冀三地工业增加值超1.8万亿元，同比增长6.3%，较全国增速高出0.3个百分点。

全局上谋势，关键处落子。京津冀协同创新指数连上新台阶、粤港澳大湾区登顶全球湾区第一梯队、“轨道上的长三角”不断迈出新进展……找准定位、发挥优势、良性互动，一个个增长极、一块块新高地、一处处示范区一体化协同发展迈向更高水平。

“挑大梁”，经济发展优势区域辐射带动作用持续增强

经济大省是稳住全国经济基本盘的“压舱石”，要为经济发展作出更大贡献。

今年以来，各经济大省坚定信心、迎难而上，以改革创新推动高质量发展，以生产要素创新性配置激发市场活力。

拓市场、不停歇，浙江外贸已“开跑”。今年1月2日，嘉兴平湖，“千团万企拓市场增订单”启动仪式上，来自嘉兴、温州、台州三地上百家企业抱团分赴意大利、德国等市场参展拓客。

“开展当天，便收获4万美元订单”“在鞋展上，敲定5万双左右订单”“与国外客户交流，坚信市场在回暖”……企业家们收获满满。

2024年，浙江省共有4000余个团组赴境外参展、开展经贸洽谈活动，联动企业超2.1万家次，达成意向订单超1920亿元。今年，浙江初步计划组织上千个团组、联动上万家企业开拓国际市场，奋力推动外贸量稳质升。

大省“挑大梁”，有力带动区域经济发展。2024年，长三角区域进出口总值超16万亿元，同比增长5.6%，在全国进出口总值中的占比提升至36.5%。

开放前沿广东，同样一派繁忙。

空中——深圳顺丰华南转运中心，每天近90吨跨境货物在这里中转，满载各式货物的全货机从此出发，飞往东南亚、欧美、日韩等地。开年以来，已有1300吨货物经此出口至海外。

陆上——深圳国际快件运营中心7号库，一辆辆满载货物的跨境电商运输车驶入深圳海关AI智慧监管作业区，快速完成查验。春节假期，菜鸟全球供应链通过深圳清关发运的进口类商品货量增长超60%。

海上——1月15日，深汕特别合作区小漠国际物流港迎来今年首个“大单”，约4000辆新能源汽车搭乘比亚迪首条滚装运输船驶向欧洲，“国车自运”有力助推汽车出海。

促开放、稳规模，外贸“尖子生”广东拿出好状态。2024年，广东外贸进出口总额突破9万亿元大关，同比增长9.8%，贡献全国近四成的贸易增量。粤港澳大湾区各地合作持续深化，支撑引领区域竞争力不断增强，2024年，粤港澳大湾区内地9市进出口同比增长10.1%。

近期，广东出台二十条举措打出稳外贸促便利“组合拳”以更大力度全力稳住国际市场份额，扩大高水平对外开放。

河南明确谋划布局一批重大科技基础设施，建设创新高地；四川提出加快发展国家先进制造业集群，推动重点产业建圈强链；江苏强调深入实施新一轮外资企业利润再投资鼓励政策，更大力度吸引外资；山东表示推出一批激发市场投资活力的大项目，着力扩大有效益的投资……你追我赶、各展所长，新年伊始，经济大省扛起重任、阔步向前。

“架起桥”，东、中、西、东北地区产业协作不断深化

中央经济工作会议提出，深化东、中、西、东北地区产业协作，大力发展海洋经济和湾区经济。

东西互济、南北协同、陆海统筹，今年以来，相关地区和部门着力破解深层次体制机制障碍，跨区域资源配置更加畅通，在优势互补中不断增强区域发展协调性、平衡性。

产业梯度有序转移，现代化产业体系加快建设。

2024年12月底，云南昭通市，随着一团火焰在巨大的硅炉内熊熊燃起，合盛硅业昭通水电硅循环经济项目正式投产。

“这里不仅硅矿丰富，还有稳定的绿电资源。”看中多种地域优势，公司董事长罗立国决定从浙江远赴昭通投资。“产品更‘低碳’、生产更绿色，有助于公司可持续发展！”

“昭通硅矿储量大、纯度高。过去‘抱着金碗要饭’，有资源却没产业。”昭通市工信局有关负责人何顺超告诉记者，依托资源和绿色能源优势，他们主动前往长三角、粤港澳大湾区招商，同时加快配套服务和基础设施建设，更好承接东部地区产业转移。

以工业和信息化部主办的产业转移发展对接活动为媒，东中西部产业梯度转移步伐更快。

在云南，2024年产业招商新签约项目落地率超70%，涵盖硅光伏、新能源电池等多个新兴领域；在黑龙江，去年9月对接活动期间，集中签约项目172个，其中战略性新兴产业项目占比近70%……工业和信息化部表示，下一步将推动完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

东西互济扎实推进，区域发展平衡性不断增强。

采摘、分拣、装筐……重庆开州区，一批带着露珠的螺丝椒从鲁渝（寿光）蔬菜现代产业园南门基地出发，5小时后便能摆上湖北恩施商超的蔬菜专柜。依靠鲁渝蔬菜寿光销售电商平台，开州蔬菜快步走向全国各地，日均销售量达8000斤。

从“卖菜”到“种菜”，依托鲁渝协作机制，外部帮扶正在形成内部“造血”能力。目前，山东寿光相关企业已正式落户开州区，组建起重庆鲁渝协作蔬菜产业发展有限公司，并建立育苗、繁种、科研、推广、供给体系，推动开州蔬菜产业发展壮大。“到2027年，我们将在开州区建成寿光标准蔬菜基地10万亩，年产高品质蔬菜40万吨，实现年产值40亿元。”公司负责人说。

“济宁—万州”江河联运航线通航，千年运河与万里长江“牵手”，拓展鲁渝协作新空间；“福建企业+宁夏资源”“福建总部+宁夏基地”等合作模式深化拓展，闽宁协作扎实推进……结对帮扶、产业带动、优势互补，东西部协作持续走深走实，结出更多硕果。

一张蓝图绘到底。东中西和东北“四大板块”优势互补、齐头并进，下好全国一盘棋，将助力区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

（本报记者王昊男、程远州、方敏、杨文明、徐靖、刘新吾参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

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(责编：白宇、卫嘉)

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