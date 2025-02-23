本报记者 罗珊珊 王 洲

最近，家门口的一家老商场倒闭了，感觉许多实体店没有过去那么有人气，网上也有一些唱衰声音，认为实体店过气了。实体店还有未来吗？

——人民网网友138****2

电商冲击下，有人说“实体店不行了”。

到底行不行，咱先探探店——

“合生汇又开了5家新店”“好吃好玩宝藏店铺合集”，跟着小红书的分享，来到位于北京朝阳区的合生汇商场，几家首店新开，门口人潮涌动。春节假期，合生汇销售额同比增长近15%。

河南许昌胖东来，一家企业带火一座城，被网友称为“没有淡季的‘6A级景区’”。2024年胖东来商贸集团13家门店，销售额达169.64亿元。

一边黯然退场，一边风生水起。原因何在？答案是，消费需求变了。

数字经济蓬勃兴起，颠覆了商业市场的逻辑。电商平台基于大数据优化供应链效率，以更低的成本汇集海量商品、覆盖广泛客群，线上下单、送货上门，消费者省心省力还省钱。数据显示，全国60岁及以上网民网络购物使用率已近70%，2024年快递业务量超1700亿件。

全民网购，实体店的未来在哪里？

回答这个问题，先要捋清“人、货、场”三要素的时代演进。票证经济的年代，商品短缺，人的需求难以被有效满足，“商场有什么就买什么”“给多少就是多少”，实体店只需处理好“货”与“场”的二元关系。改革开放之初，“早点铺恢复”的消息成为很多报纸的热点新闻。如今，市场经济繁荣，商品供应丰富，“人”这一要素的主体性凸显，“想买什么我说了算”，消费需求既多元又动态，“货”与“场”的内涵和外延不断拓展延伸。

今天的消费者，眼中的“货”不仅是物质消费，更有文化等服务消费，需要的“场”不单是购买商品之所在，还是实物体验、社交休闲、亲子互动等吃喝玩文体购一站式场景。

很显然，实体店的未来就在“人”。特色招人、服务引人、质量留人，“人气聚起来”才有“商机旺起来”。

直面“网购代替超市”“快递代替批发”，敏锐的先行者已经破局“只逛不买”，以人为本创新场景业态，精准细分人群。瞄准“一老一小”，银发经济和婴幼儿经济一片蓝海；盯紧Z世代“后浪”，动漫衍生、潮玩经济炫酷登场。

网购与实体并非此消彼长的对立关系，而是互联、互通、互补。你无我有、你有我优，线上送便利、线下优服务，以满足消费者需求为中心，探索差异化发展，才能获得更广阔的增长空间。2024年，传统超市业态不断优化经营手段与内容，零售额同比增长2.7%。

还是那个道理：人是发展的主体，也是发展的目的。创新变革是路径，以人为本是底气。

2月15日，北京最大的购物休闲综合体——世纪金源购物中心宣布将启动转型，策划以咖啡、音乐、运动会友的文化社交活动，构建丰富多彩的文化交流场域。这一消息令人感慨。2004年，刚开业的世纪金源被誉为亚洲最大单体商业项目，曾吸引无数消费者的目光。

20多年后的今天，“实体店还有没有未来”成为话题，照见经济发展、时代前行。去年底，商务部等部门出台相关措施，加快“一店一策”改造和零售业创新转型。在“变”与“不变”中，更多实体店将脱胎换骨，浴火重生。

中国人讲究“和合共生”，无论数字经济、人工智能发展到何种地步，都不会也不能阻断人际交往。零售业是老百姓身边的商业，不仅需要便利度，也需要人性化的“温度”。

“键对键”不会取代“面对面”，这是实体店的生存之基。数字与实体相互激荡、融合赋能，将创造更加美好、多元、丰富的场景体验。

实体店的未来，依然值得期待。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经