打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全民网购，实体店的未来在哪里？（读者点题·共同关注）

本报记者 罗珊珊 王 洲
2025年02月23日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　最近，家门口的一家老商场倒闭了，感觉许多实体店没有过去那么有人气，网上也有一些唱衰声音，认为实体店过气了。实体店还有未来吗？

　　——人民网网友138****2  

　　

　　电商冲击下，有人说“实体店不行了”。

　　到底行不行，咱先探探店——

　　“合生汇又开了5家新店”“好吃好玩宝藏店铺合集”，跟着小红书的分享，来到位于北京朝阳区的合生汇商场，几家首店新开，门口人潮涌动。春节假期，合生汇销售额同比增长近15%。

　　河南许昌胖东来，一家企业带火一座城，被网友称为“没有淡季的‘6A级景区’”。2024年胖东来商贸集团13家门店，销售额达169.64亿元。

　　一边黯然退场，一边风生水起。原因何在？答案是，消费需求变了。

　　数字经济蓬勃兴起，颠覆了商业市场的逻辑。电商平台基于大数据优化供应链效率，以更低的成本汇集海量商品、覆盖广泛客群，线上下单、送货上门，消费者省心省力还省钱。数据显示，全国60岁及以上网民网络购物使用率已近70%，2024年快递业务量超1700亿件。

　　全民网购，实体店的未来在哪里？

　　回答这个问题，先要捋清“人、货、场”三要素的时代演进。票证经济的年代，商品短缺，人的需求难以被有效满足，“商场有什么就买什么”“给多少就是多少”，实体店只需处理好“货”与“场”的二元关系。改革开放之初，“早点铺恢复”的消息成为很多报纸的热点新闻。如今，市场经济繁荣，商品供应丰富，“人”这一要素的主体性凸显，“想买什么我说了算”，消费需求既多元又动态，“货”与“场”的内涵和外延不断拓展延伸。

　　今天的消费者，眼中的“货”不仅是物质消费，更有文化等服务消费，需要的“场”不单是购买商品之所在，还是实物体验、社交休闲、亲子互动等吃喝玩文体购一站式场景。

　　很显然，实体店的未来就在“人”。特色招人、服务引人、质量留人，“人气聚起来”才有“商机旺起来”。

　　直面“网购代替超市”“快递代替批发”，敏锐的先行者已经破局“只逛不买”，以人为本创新场景业态，精准细分人群。瞄准“一老一小”，银发经济和婴幼儿经济一片蓝海；盯紧Z世代“后浪”，动漫衍生、潮玩经济炫酷登场。

　　网购与实体并非此消彼长的对立关系，而是互联、互通、互补。你无我有、你有我优，线上送便利、线下优服务，以满足消费者需求为中心，探索差异化发展，才能获得更广阔的增长空间。2024年，传统超市业态不断优化经营手段与内容，零售额同比增长2.7%。

　　还是那个道理：人是发展的主体，也是发展的目的。创新变革是路径，以人为本是底气。

　　2月15日，北京最大的购物休闲综合体——世纪金源购物中心宣布将启动转型，策划以咖啡、音乐、运动会友的文化社交活动，构建丰富多彩的文化交流场域。这一消息令人感慨。2004年，刚开业的世纪金源被誉为亚洲最大单体商业项目，曾吸引无数消费者的目光。

　　20多年后的今天，“实体店还有没有未来”成为话题，照见经济发展、时代前行。去年底，商务部等部门出台相关措施，加快“一店一策”改造和零售业创新转型。在“变”与“不变”中，更多实体店将脱胎换骨，浴火重生。

　　中国人讲究“和合共生”，无论数字经济、人工智能发展到何种地步，都不会也不能阻断人际交往。零售业是老百姓身边的商业，不仅需要便利度，也需要人性化的“温度”。

　　“键对键”不会取代“面对面”，这是实体店的生存之基。数字与实体相互激荡、融合赋能，将创造更加美好、多元、丰富的场景体验。

　　实体店的未来，依然值得期待。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动可持续发展 采暖行业迈向绿色化、节能化
　　人民网北京2月22日电 （焦磊）近年来，随着人们对生活品质的追求不断提高，舒适家居已成为大众消费的热点，采暖行业迎来快速发展期。在近日举办的中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会（以下简称“中国供热展”）上，多款供暖产品呈现出绿色、节能的特点，并在智能化方面蕴含巨大潜力。…
数读中国丨坐上银发列车 来一场“说走就走”的旅行
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部