本报记者 王乐文 李 凯 毕京津

冬去春回，麦苗披绿。行走中原大地，农业高质量发展动能澎湃。

生产全国约1/10的粮食、1/4的小麦，农业大省河南在扛稳粮食安全重任的同时，如何由“大”变“强”？

2019年9月，习近平总书记在河南考察时强调：“要扎实实施乡村振兴战略，积极推进农业供给侧结构性改革，牢牢抓住粮食这个核心竞争力，不断调整优化农业结构，深入推进优质粮食工程，突出抓好耕地保护和地力提升，加快推进高标准农田建设，做好粮食市场和流通的文章，积极稳妥推进土地制度改革，加强同脱贫攻坚战略的有效对接，在乡村振兴中实现农业强省目标。”

2024年9月，在第七个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记指出：“推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。”

牢记习近平总书记殷殷嘱托，河南坚决扛稳粮食安全重任，推动农业科技和体制机制创新，因地制宜发展农村特色产业，奋力在推进乡村全面振兴中实现农业强省目标。

“五良”齐抓，平急兼备，确保粮食增产、稳产

“上世纪30年代，就有西方学者尝试将冰草优秀的抗旱、抗寒、高产基因引入小麦，可是一直没有成功。更有人断言，小麦和冰草的远缘杂交是条‘死胡同’。”在河南新乡市中原农谷的试验基地里，中国农业科学院作物科学研究所研究员李立会从地里拔起一棵穗多的“普冰03”小麦，兴奋之情溢于言表，“但这条‘死胡同’，让我们走通了！”

世界首次，李立会团队实现了“小麦—冰草”的远缘杂交，拓展了小麦育种的新空间，其研发的新品种“普冰03”，以666万元的价格，实现市场转化。

种子是农业的“芯片”。河南举全省之力，打造国家级、国际化种业创新高地“中原农谷”，聚集国家生物育种产业创新中心、神农种业实验室等近60家省级以上创新平台。3年来，累计有超过160个种业新品种通过国家和省级审定。

这是河南省以良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合，扛稳粮食安全重任的缩影。

良田——高标农田建设加快推进。目前，河南已建成高标准农田近9100万亩，连续8年粮食总产量稳定在1300亿斤以上。

“到今年底，我们通过‘投融建运管’一体化推进模式，还将完成对1500万亩高标准农田的提档升级，预计将进一步提高粮食产能20亿斤以上。”河南省农业农村厅农田建设处处长徐高立说。

良种——创新有成果，推广强有力。河南全省农作物良种覆盖率超过97%，良种对粮食增产贡献率超45%。

良法——积极开展粮食增产技术集成推广行动。以“专家+基层人员”的模式，探索推广小麦深耕耙压整地、“一喷三防”，玉米密植滴灌、“一喷多促”等多种增产方法。

良机——持续培育壮大先进农机装备产业链。以智能农业动力装备全国重点实验室依托单位中国一拖为龙头，加快研制先进适用、高效低损、智慧绿色的现代农机装备，加大对智能农机、高端农机的购置补贴力度。

目前，河南省拥有拖拉机、配套农机具数量居全国第一，农作物耕种收机械化率达88.1%，高出全国平均水平14个百分点。

良制——推动农业社会化服务全覆盖。河南省认定149家省级重点农业社会化服务组织，扶持首邑农业等农业社会化服务组织引领发展生产性服务业，引入科大讯飞、拼多多等数字化、物流类企业引领发展信息类、销售类服务业，使社会化服务贯穿供耕种、管保收、储运销各环节。

近年来，面对旱涝灾害、“烂场雨”等异常气候和农作物病虫害、市场波动风险，河南省在抓好“五良”，打牢粮食增产、稳产“地基”的同时，不断增强农业生产的应急能力。

针对高标准农田机井及配套供电设施容易被损坏，管护上“九龙治水”等问题，河南省明确全省高标准农田供电设施高压部分由国家电网投资、管理，低压部分和机井交由村委会、农民用水合作组织管护。明确了管护主体，河南省高标准农田相关设施故障率降低到1%以下。

针对农田排水设施易堵塞、不畅通问题，河南省从去年开始，开展农村沟渠连通整治三年行动，计划投资近170亿元，加快打造系统完备、循环通畅、排蓄可控的农村沟渠网络体系；为应对突发自然灾害，河南省建成“平急两用”区域性综合应急服务中心286个，成立716支平战结合的农机应急作业服务队，在125个县市区支持建设1300多处烘干能力100吨以上的烘干设施。

“针对市场风险，我们建立省市县三级粮食经纪人名录及联络机制，加强了对粮食经纪人队伍的规范培训，有效提升了粮食应急购销转运能力。”河南省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰说。

强链条、树品牌，促进农特产业由大变强

如何调整优化农业结构，在粮食稳产的同时，还能增收？

临颍县国家级现代农业产业园里，“麦椒套种+5G智慧种植”引人注目。

“种植环节，我们小麦隔两行套种辣椒；生长环节，依靠5G+智慧农业设施，全天候监测土壤墒情和病虫害，实现水肥智能一体化灌溉，小麦、辣椒生长需求得到精准匹配，生长都很旺。”临颍县益祥专业种植合作社理事长罗付祥掰着指头算，“每年，亩产小麦1000斤打不住，辣椒有六七百斤，一亩地比纯种粮食多挣3000多元！”

模式创新、智慧赋能，让临颍县从“地缝”里抠出一条年交易额55亿元、覆盖从辣椒种植到深加工的全产业链，成为豫中南地区最大的辣椒种植、流通、加工基地。

“近年来，我们通过优化产业结构、加强基地建设和科技赋能，大力推动乡村特色产业链式盟式发展，累计创建了9个优势特色产业集群、15个国家现代农业产业园和蔬菜、肉牛、生猪等18条富民产业链，形成了临颍辣椒、杞县大蒜等造福一县、全国知名的特色产业集群。”孙巍峰说。

规模做大，如何做精？品牌是关键。

伏牛山深处，栾川县山高沟深，气候独特，土特产颇为丰富，原本“养在深山人不识”；如今，依靠打造“栾川印象”区域品牌出了名。

2017年，栾川县整合全县农产品，打造了“栾川印象”农产品区域品牌。

“通过对产品统一标准、统一包装、统一定价销售，让栾川农产品集体穿上区域品牌的外衣。2024年，‘栾川印象’品牌已涵盖农业产业化企业13家，年产值达2亿元，带动2万多户群众增收。”负责运营的洛阳市川宇农业开发有限公司董事长李双松说。

汇集优质农特产品，叫响河南农业品牌，以栾川印象、淅有山川等为代表的县域公共品牌多点开花，而代表全省优质农产品的“金字招牌”——“豫农优品”同步强势崛起。

“我们成立运营公司，制定‘豫农优品’准入‘十大金标准’，通过举办河南（郑州）—东盟粮农合作大会、‘一带一路’（河南）国际农业合作博览会等活动，努力把‘豫农优品’推向世界，带动河南优质农产品卖到全球。”孙巍峰说，已有377家企业、717个产品被纳入“豫农优品”，河南成功打造了46个国家级农业品牌。“通过链式盟式发展+品牌建设，河南已孕育出包括全球最大规模生猪养殖企业牧原、靠一根辣条到香港上市的卫龙、全球最大肉制品企业双汇在内的122家国家级农业产业化龙头企业，数量居全国第二。”孙巍峰告诉记者。

优规划、促增收，推进乡村全面振兴

开春时节，天气微冷，嵩县山上的连翘、玉兰已渐次开放。来到位于陆浑湖边的“湖上云间”民宿，近5000平方米的空间，游客颇多。

近年来，嵩县坚持规划先行，通过打破行政区域界限，制定沿湖丘陵地区连片发展规划，发展高端民宿、特色美食等六大业态，推动和美乡村建设。去年，共接待游客1330.1万人次，实现收入52.89亿元。

这是河南开展片区化清单式推动宜居宜业和美乡村建设的一个缩影。

河南以乡村规划设计为引领，持续推动“设计河南美丽乡村”、“千村引领”乡村设计精品示范系列活动，已完成全省2.64万个行政村的初步规划，评选创意设计大赛获奖作品88个。

“为配合乡村规划落地，我们划分平原、丘陵、山区，因地制宜、分类施策，指导各地差异化推进乡村建设。2024年乡村建设项目入库近1.5万个，总投资近1000亿元，涌现出洛阳城乡供水一体化、新乡‘三通一规范’等一批经验做法。”孙巍峰表示，以片区化、组团式发展理念推进宜居宜业和美乡村建设，已培育包括嵩县环湖片区在内的省级宜居宜业和美乡村建设先导区20个。

平舆县构建“三园同构”发展模式，依托皮革皮具、建筑防水、户外休闲用品三大主导产业，建设县级主导产业工业园，串联24个乡村振兴产业园，延伸200多个村级共同富裕加工园，兼顾了县级主导产业的发展和村民家门口就业，带动近9万农户，人年均增收3万元。

党的十八大以来，河南稳步推进农村发展、农民增收，连续12年，农村居民人均可支配收入增速超过城镇居民，城乡收入比从2.72∶1缩小到约2∶1。

“我们将牢记习近平总书记对河南的殷殷嘱托，立足中原大地实际，在推动城乡融合发展和乡村全面振兴上奋勇争先，加快农业农村现代化，朝着建设农业强省目标扎实迈进，为奋力谱写中国式现代化河南篇章提供坚实支撑。”河南省委主要负责同志表示。

（本报记者张文豪、杨阳参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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