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扬子江药业集团以实际行动践行社会责任

深耕医药产业  助力健康中国建设（走企业，看高质量发展）

本报记者  尹晓宇
2025年02月23日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”

　　近年来，扬子江药业集团始终将人民健康放在首位，以实际行动践行社会责任，在坚持为百姓制好药的同时，全面布局大健康产业，为人民群众提供全方位全周期的健康服务。

　　促进大健康产业创新升级

　　1971年，扬子江药业集团在江苏泰州创建。自20世纪80年代起，扬子江药业集团不断向医药健康科技高峰攀登，与中医药专家等合作开发出30多个独家中药品种，形成了消化、呼吸、肿瘤、妇科、儿科、烧创伤等多治疗领域的产品矩阵。这些源自临床方剂、中药现代化生产的产品不仅为消费者带来了便利体验，也助推了中医药的传承创新发展。

　　不只是临床方剂的转化，依托中医药“治未病”的优势，扬子江药业集团将大健康产业作为未来战略布局的重点，以药食同源为基础，围绕多元化的健康产品服务，积极开拓新渠道、新市场，不断丰富和完善产品矩阵，促进大健康产业创新升级。

　　扬子江药业集团党委书记、董事长徐浩宇表示：“发展新质生产力离不开持续的创新驱动。集团将继续有序推进大健康产业布局的优化升级，不断探索和实践医药健康产业高质量发展的新模式、新路径。”

　　目前，扬子江药业集团大健康板块已配有4座现代化智能生产车间、6条生产线；拥有保健食品批文35个，功能性食品23款，很多大健康产品受到消费者的认可和喜爱。2024年，苏州大学—扬子江药业健康睡眠研究院成立，为集团大健康产业布局注入新活力。

　　智改数转网联，夯实现代化产业发展基础

　　初春时节，在扬子江药业集团旗下中药板块龙凤堂产业园区，验收人员通过鼻闻、细捻、端看等方式，对新到的300余包有机黄芪进行严格的初步检查。

　　人工验收合格后，质检中心的实验员还会对这些黄芪进行随机抽样，经由检验中心机器人提取、仪器检测，对黄芪的农残、重金属、有效成分的含量等多种指标进行检验。

　　用类似这样的流程，龙凤堂每年都要对近300种的中药材进行检测。过去，回流、振摇、超声等中药材的前处理，分布在实验室不同的房间。如今，全能型中药智能检验机器人集成了多种功能，降低了人为差错发生率，让检验结果可重现、可追溯。

　　“集团持续推进‘智改数转网联’，实现质量和效率的双重提升。”徐浩宇说。扬子江药业集团积极运用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的创新应用，努力实现种植、生产、运输等全流程的智能化管理；通过数据洞察、挖掘分析，提升智能工厂、无废工厂和绿色供应链管理企业的建设水平，逐步构建起高效、协同的数字化运营体系。

　　在数智化领域，扬子江药业集团先行先试，持续探索推动质量变革、效率变革和动力变革。2023年初，企业通过国家标准委“中药流程智能制造国家高新技术产业标准化试点”项目验收，数智化升级应用使生产效率提升了28%，产量增长了43%；旗下工厂将先进信息技术深度融入生产制造环节，创新“数字化生产与运营一体化管控能力”模块，通过了国家两化融合管理体系AAA级评估；报送的“药品制造全过程数字化管控”案例，入选工业和信息化部2024年“数字三品”应用场景典型案例名单；旗下工厂通过智能制造能力成熟度四级评估。

　　2023年，扬子江药业集团荣登“2022—2023年度中国医药制造业百强榜”榜首，多年在“中国民营企业500强”中位居医药制造领域前列，并连续多年位居工业和信息化部中国医药工业百强榜前十。

　　担当善为，赋能乡村全面振兴

　　一味好药，离不开好药材。

　　北纬41度的内蒙古自治区包头市固阳县，凭借独特的气候和优质的土壤等条件，成了扬子江药业集团有机黄芪种植的理想之地。2018年，扬子江药业集团选址在此建立黄芪基地，从最初的1000亩发展到现在的万余亩。产业发展的同时，实现了产兴农富的良性循环。

　　2024年，固阳县黄芪种植面积和产量均达到全国1/5，亩产收益3000元左右，精深加工产业带动稳定用工，黄芪产值预计达到20亿元。

　　不只在固阳，扬子江药业集团从种植源头把好质量关，相继在陕、甘、川、渝、豫、湘等地的药材产区建立了80个规范化中药材种植基地。集团每年都要向各个种植基地派驻管理人员，帮助种植农户对照集团标准，利用“溯源+物联网”进行规范化管理，并建立起“种植—加工—销售”全产业链产业帮促模式。

　　“基于种植基地，订单式合作在保障原材料品质的同时，让种植农户可以将更多精力投入田间管理、新种植技术应用、新经验的学习，帮助他们掌握新技术，更好地实现增收致富。”徐浩宇表示。

　　通过种植基地的绿色发展、产业升级和生态保护，扬子江药业集团种植的黄芪、栀子等多个中药材品种成功通过“三无一全”品牌认证。目前，该集团正在积极推进富硒种植项目试验，已完成了7个品种10个试验和2个品种推广，不断拓展农户增收、产业振兴的新路径，努力以“小药材”撬动“大产业”，以“产业兴”带动“农民富”，协同中药材种植产业融合发展，助力乡村全面振兴。

　　从单一制药到多元深耕，从临床方剂到养生热品，从一个品种到一方产业……扬子江药业集团的发展经历着一次又一次蝶变，不断展现出新的生机与活力。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月23日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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