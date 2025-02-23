《全国数据资源统计调查制度》印发

本报北京2月22日电 （记者王云杉）为贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》工作部署，进一步摸清全国数据资源底数，为国家分析数据发展趋势，制定促进导向政策和实施行业管理提供依据。日前，国家数据局综合司、公安部办公厅制定印发了《全国数据资源统计调查制度》，自2025年1月开始实施，有效期3年。

本年度全国数据资源统计调查工作开展时间为2025年2月18日至3月14日。调查标准时点为2024年12月31日。

该制度的调查对象包括合法拥有或控制数据的国家行政机关、事业单位、企业、社会团体等。主要调查数据资源指标，包括数据生产、存储、计算、流通、应用和安全等内容。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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