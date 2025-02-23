本报北京2月22日电 （记者王浩）水利部近日印发实施《京杭大运河2025年全线贯通补水方案》，京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动。

2025年补水计划持续至6月底，以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区、31个县级行政区。

本次补水将优化配置调度南水北调东线一期北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，预计提供补水量5.56亿立方米，其中入京杭大运河水量5.29亿立方米，补水线路总长1274公里，置换深层地下水灌溉面积46万亩。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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