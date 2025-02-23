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预计超90亿人次

2025年春运出行火热

本报记者 訾谦
2025年02月23日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：2025年春运出行火热

从2025年综合运输春运工作专班获悉，预计春运40天（2025年1月14日至2月22日），全社会跨区域人员流动量90.25亿人次，其中，铁路客运量51362.7万人次，公路人员流动量839027万人次（高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量716949万人次、公路营业性客运量122078万人次），水路客运量3115.4万人次，民航客运量9018.97万人次。

预计2025年2月22日（春运第40日，农历正月二十五），全社会跨区域人员流动量18948万人次，其中，铁路客运量1430万人次，公路人员流动量17242万人次（高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量13842万人次、公路营业性客运量3400万人次），水路客运量66万人次，民航客运量210万人次。

春运期间，广东精准挖掘交通运行演变规律，实现在线实时推演和短时预测，及时发布交通出行信息服务，有效支撑深中通道、南沙大桥等重点跨江跨海通道、重点路段实现安全畅顺；广西交通各部门持续温情守护春运路。南宁航道养护中心联合多部门登船普法、宣传知识、为航道安畅添保障，为群众出行送温暖；黑龙江省交通运输厅圆满完成亚冬会交通物流保障任务。亚冬会期间，黑龙江省交通运输厅聚焦重要节点，组织铁路、民航、公路、邮政等部门，全力以赴做好赛事运输保障工作，实现抵离赛事接驳“零延误”、开闭幕式集散“零误差”、社会交通运行“零事故”、交通运输服务“零投诉”。

(责编：罗知之、杨迪)
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