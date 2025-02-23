2025年京杭大运河全线贯通补水启动
2025年02月23日09:00 | 来源：光明日报
小字号
原标题：2025年京杭大运河全线贯通补水启动
22日从水利部获悉，京杭大运河2025年全线贯通补水全面启动。
水利部相关负责人介绍，2025年补水计划持续至6月底，以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，北起北京市东便门，经通惠河、北运河至天津市三岔河口，南起山东省聊城市穿黄工程出口闸，经小运河、卫运河、南运河至天津市三岔河口，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区、31个县级行政区。
补水期间，通过优化配置调度南水北调东线一期北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、引滦水、再生水及雨洪水等水源，预计提供补水量5.56亿立方米，其中入京杭大运河水量5.29亿立方米，补水线路总长1274公里，置换深层地下水灌溉面积46万亩。
据介绍，为持续推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理，水利部近日印发实施《京杭大运河2025年全线贯通补水方案》。2月10日，南水北调东线一期工程山东段六五河节制闸开启，南水北调东线一期应急北延工程向小运河实施补水；2月20日，密云水库、怀柔水库水源通过京密引水渠经温榆河向北运河实施补水。
(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动可持续发展 采暖行业迈向绿色化、节能化
- 人民网北京2月22日电 （焦磊）近年来，随着人们对生活品质的追求不断提高，舒适家居已成为大众消费的热点，采暖行业迎来快速发展期。在近日举办的中国国际供热通风空调、卫浴及舒适家居系统展览会（以下简称“中国供热展”）上，多款供暖产品呈现出绿色、节能的特点，并在智能化方面蕴含巨大潜力。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开