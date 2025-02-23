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甘肃黄河流域地下水超采区治理取得实效

本报记者 王冰雅 尚杰
2025年02月23日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：甘肃黄河流域地下水超采区治理取得实效

日前从甘肃省水利工作电视电话会议上获悉，2024年甘肃瞄准管水控水发力，大力实施黄河流域地下水超采区治理，超采区面积较2016年减少1059平方公里、数量减少13个，严重超采区实现清零。

地处黄河上游的甘肃，是黄河流域重要的水源涵养区和补给区，60%以上的水来自兰州以上的河段。黄河在甘肃“两进两出”流经900多公里，生态环境状况关乎流域1800余万人生产生活。

由于历史、气候等因素，黄河上游水源涵养区域生态环境比较脆弱。地处黑河中游的张掖市甘州区属全国中度缺水地区，由于地表水长期引流不足，造成区域地下水超采、水位下降。近五年来，该区大力实施“井转河”等水源置换调蓄工程，加快推进地下水超采治理进度，2024年压减地下水7300万立方米。

在治理地下水超采的同时，甘肃大力发展集约节约用水，持续提升用水效益。2024年，甘肃省用水总量117.27亿立方米，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年下降19.4%、21.5%，超额完成“十四五”目标任务。

甘肃还立足河湖管护，系统治理优化生态。天水等地“挖湖造景”10个硬骨头问题完成整改销号，全年治理水土流失面积1298平方公里，新修梯田24万亩，新建改造淤地坝109座，建成5条生态清洁小流域，全省水土保持率达61%，水土流失面积和土壤侵蚀强度实现“双降”。

(责编：罗知之、杨迪)
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