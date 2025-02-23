本报记者 张翼

原标题：北京地区民营企业进出口动能强劲

22日从北京海关获悉，2024年，北京地区民营企业进出口4354亿元，同比增长11.9%，规模和比重均创历史新高，连续15年保持增长，外贸进出口动能强劲。

2024年，北京地区民营企业交出“三个首次”的外贸成绩单。

——外贸规模首次突破4000亿元，出口占比首次突破两成、进口占比首次近一成。其中，出口1399.4亿元，增长35.3%，占地区出口总值的23.1%；进口2954.6亿元，增长3.4%，占地区进口总值的9.8%。

——企业数量首次突破15000家。2024年，在北京地区有进出口实绩的18895家企业中，民营企业数量15256家，占地区有进出口实绩企业总数的80.7%，数量最多、占比最高，企业数量首次突破1.5万家，占比首次突破八成。其中，高级认证企业数量首次达70家，增加14.8%。

——对出口增长的贡献首次最大。2024年，北京地区民营企业出口规模较上年增加365.3亿元，对地区出口增长的贡献首次超过国有企业、外商投资企业。

2024年，北京地区民营企业进出口动能强劲，实现“三量齐升”。

一是整体含“新”量进一步提升。2024年，北京地区民营企业进出口高新技术产品1941.1亿元，增长23.2%，占地区同类商品进出口总值的36.2%，比重较上年提高4个百分点。进口1614.7亿元，增长21%，在民营企业进口整体中的比重首次突破五成至54.7%，其中医药材及药品、半导体制造设备分别增长4.9%、115.3%；出口326.3亿元，增长35.1%，占23.3%，其中集成电路、医疗仪器及器械分别增长99.3%、16.4%。

二是产业含“绿”量进一步提升。2024年，北京地区民营企业绿色低碳产业出口增长120.5%，占地区同类商品出口总值的59.5%，比重较上年提高10.8个百分点。其中标志性商品风力发电机组、锂离子蓄电池、光伏产品分别出口29.9亿元、11.5亿元、4.9亿元，分别增长98%、206%、128.5%。

三是品牌含“金”量进一步提升。2024年，北京地区民营企业出口自主品牌商品570.8亿元，增长51.7%，连续3年保持增长，占地区自主品牌出口总值的比重首次突破两成至25.1%。其中，以长鑫集电为首的集成电路、以嘉楠致远为主的电脑及其零部件、以泡泡玛特为代表的玩具等商品分别增长79.1%、37.9%、269.8%。

(责编：罗知之、杨迪)

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