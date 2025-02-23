本报记者 彭景晖

原标题：《数据中心锂离子电池消防安全白皮书》发布

日前，中国消防协会在京举行《数据中心锂离子电池消防安全白皮书》发布仪式暨数据中心锂离子电池安全应用技术论坛，正式发布《数据中心锂离子电池消防安全白皮书》。

白皮书聚焦数据中心锂离子电池消防安全，提出了全链条、系统性的消防安全解决方案，技术论坛围绕锂离子电池火灾特点、消防设计、灭火技术、数据中心锂离子电池安全技术、设计经验分享和火灾实战处置等专题，展开了深入研讨。

数据中心作为数字时代的关键基础设施，是推动数字中国建设、加速中国式现代化进程的重要驱动力。会上专家介绍，锂离子电池凭借其能量密度高、使用寿命长、放电倍率高等优良特性，成为数据中心电源保障系统的重要组成部分。从锂离子电池的研发制造、运输和临时存储，到数据中心现场工程设计、施工安装、调试开通，再到锂离子电池系统运行维护和事故处置，全方位和系统性地提升锂离子电池的本质安全、应用安全，对于保障数据中心的安全运行至关重要。

中国消防协会相关负责人介绍，作为消防领域的全国性、行业性和专业性社团组织，该协会联合应急管理部上海消防研究所、应急管理部天津消防研究所、中国消防救援学院等多家科研机构、高等院校以及一批企业，共同开展深入调研、反复论证，编制完成了白皮书。

白皮书提出，锂离子电池优先采取独立于主机房所在建筑的拉远部署方式，并明确了在不同部署方式时的自动灭火系统、通风系统、排水系统的设计要求，以及安全管理和应急处置的技术措施。

中国消防协会科技服务部高级工程师南江林表示，白皮书填补了数据中心消防安全应用行业性技术文件的空白，意义重大。希望相关单位以白皮书为指导，全面落实消防安全要求，业界相关方积极采信应用，全链守护锂电消防安全，共同推进数据中心消防安全工作迈向新台阶。

(责编：罗知之、杨迪)

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