本报记者 李春剑

原标题：两岸共通标准已累计出台285项

日前从市场监管总局与福建省召开的共同推进两岸融合发展示范区建设专题新闻发布会上了解到，近年来，市场监管总局从标准、认证、计量等方面落实相关举措，积极破除闽台经贸融合技术标准障碍，助力两岸融合发展。目前，两岸规则、规制、管理、标准共通等成效显著，两岸共通标准已累计出台285项。

据市场监管总局标准创新司一级巡视员付文飙介绍，在市场监管总局的支持下，福建省率先推行“四共同三采用”的标准共通工作机制，即“共同选题、共同比对、共同研制、共同使用共通标准”和“大陆先进标准台湾采用、台湾先进标准大陆采用、空白领域标准两岸共同研制采用”；在机械制造、现代服务业、农林渔业等31个领域，创新性开展39项两岸标准共通试点，累计公布共通标准285项，覆盖电子信息技术、农产品、服务业、新能源等两岸各具优势领域。

同时，市场监管总局支持福建省打造两岸标准共通服务平台，为两岸产学研机构和企业提供“一站式”标准化综合服务。目前，平台共收集超过29万份标准信息；鼓励支持涉台研究机构、台湾专家参与大陆标准体系建设，已有40名台湾专家加入标准化技术委员会，为两岸民众和企业提供标准化政策咨询、标准编写辅导等服务。

据市场监管总局港澳台办公室主任刘健男介绍，在认证与计量方面，市场监管总局授权福建省对在平潭综合实验区交易的产品确定试点范围，采信台湾地区合格评定结果，探索闽台认证采信的路径；积极支持海峡两岸加强计量交流合作，推动建立健全海峡两岸计量保障体系，支持两岸绿色低碳融合发展。

付文飙表示，市场监管总局将继续支持福建省做好两岸标准共通工作，在吸纳更多台湾专家加入大陆各级标准化技术组织、建设两岸标准共通服务平台等方面加大支持与指导力度，让越来越多的两岸同胞认可同一个产品名称，使用同一份技术标准，落实同一套管理规范，认可同一类治理模式。

(责编：罗知之、杨迪)

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