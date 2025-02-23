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全国首个算力生态平台在上海发布

本报记者 孟歆迪
2025年02月23日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：全国首个算力生态平台在上海发布

2025全球开发者先锋大会模速空间专场活动21日在沪启幕，模速空间以“全球最大的人工智能孵化器”为新定位全新亮相。现场，国内首个“算力生态超市”——模速空间算力生态平台发布。

上海大模型生态发展有限公司董事长杨晶晶表示：“模速空间算力生态平台发布后，将为入驻企业提供‘全周期、全要素、全流程’一站式算力服务，有利于我们继续提升服务能级、优化模速空间营商环境、丰富大模型产业生态，不断拓展我们全球最大人工智能孵化器——模速空间的生态版图。”

破解算力资源分散、交易低效的行业痛点，模速空间算力生态平台不仅是算力资源的交易枢纽，更将成为大模型全产业链生态的核心基础设施。这一平台的发布，标志着上海在人工智能底层基础设施领域迈出了关键一步。

(责编：罗知之、杨迪)
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