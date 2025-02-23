本报记者 周仕兴 本报通讯员 李云波

原标题：广西桂林：“人工智能+”再添新场景

近日，记者从广西桂林经济技术开发区管委会获悉，桂林市委、市政府深入实施“人工智能+”行动，积极推动“桂林版昇腾DeepSeek”全国产化大模型落地，目前已正式上线面向政府部门和企业使用，可为桂林各行业带来新的应用场景和新的经济增长点。

春节期间，深度求索（DeepSeek）火爆出圈。在桂林市委、市政府支持推动下，“桂林版昇腾DeepSeek”大模型于去年年底启动部署。广西华云大数据有限公司以华为昇腾芯片为基座，在桂林华为云计算数据中心成功部署“桂林版昇腾DeepSeek”大模型，实现了赋能企业、调用本地数据库、联网查询推理分析等功能，目前主要面对政府部门和企业开放。后续，其还将持续开发多国语言翻译交互、自助购买景区门票、智能音箱耳机等第三方智能硬件设备对接、图片识别等增值功能。当前，广西华云公司正在与本地的政务服务、医疗行业、教育行业、旅游行业以及制造业展开紧密合作，共同探索应用潜力。

据悉，此次“桂林版昇腾DeepSeek”大模型采用的是华为昇腾芯片，硬件、软件均实现国产化，最大限度确保数据安全。

桂林市委书记、市长李楚表示，桂林将进一步加大与驻桂林高校和科研院所深度合作，深入实施“人工智能+”行动，全力招引人工智能企业到桂林发展，强化人工智能旅游场景应用，推动人工智能+文旅应用产品实现快速发展，打造面向东盟“一带一路”人工智能先导区。

(责编：罗知之、杨迪)

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