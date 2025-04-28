人民网北京4月28日电 （记者王绍绍）近日，网友通过人民网“领导留言板”积极为制定水力发电厂发电存量告警机制提出建议。

“事关全局的重要水电厂，当水位降低到临近发电的水位时进行告警，并上报各级调度机构或能源主管部门；”

“抽水蓄能发电厂发电时，上游必须保有一定发电存量，不能全部发完；”

“重要化学、机械能储能电厂、燃气燃油发电厂也必须保有一定存量，不能全部发完；”

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“领导留言板”截图

国家能源局对人民网网友关切作出积极回应，并表示水电作为重要的清洁可再生能源，既可提供大量清洁电量，又能发挥灵活调节作用，对于保障能源电力安全、推进绿色低碳转型具有重要作用。

经过多年发展，我国水电勘测设计、开发建设、调度运行等领域政策法规体系及技术标准规范不断完善，水电建设管理运行日益规范，有力地保障了工程安全、提升了发展质量。

国家能源局相关负责人表示，目前，常规水电站、抽水蓄能电站已建立了信息报送、发电状态预警与应急处置机制，制定了相关紧急情况的处置预案。例如，按照相关标准规范编制的水库运用和电站运行调度规程对水电站正常运行和应急处置措施作出了规定。

“下一步，国家能源局将结合水电站发电运行实际，及时总结经验，不断完善水电站发电预测预警与应急处置机制，保障能源电力安全。”上述负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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