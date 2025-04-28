人民网记者 王绍绍

在江苏常州某工厂的屋顶，23万平方米光伏板正将阳光转化为绿色电能，每年为生产基地提供30%的清洁电力；在广东佛山，某企业屋顶电站并网三年间，不仅实现园区40%用电自给，更通过绿电交易机制将剩余电力转化为碳资产。

近年来，随着新能源的快速发展，分布式光伏已成为光伏发电的重要发展方向。

此前印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出，全面提升可再生能源供给能力，加快大型基地建设和分布式就近开发利用，推进构网型技术应用，发展绿色燃料、可再生能源制氢和综合供热体系。

国家能源局最新数据显示，2025年一季度，全国可再生能源新增装机7675万千瓦，同比增长21%，约占新增装机的90%。其中，太阳能发电新增5971万千瓦。

“随着政策推动分布式光伏市场化交易，未来分布式光伏在新型电力系统中的地位和作用将发生重大转变。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，分布式光伏将通过进一步推动就近消纳，大幅降低对跨区域、远距离输电的依赖，优化电力资源配置效率。

走进江西某智能制造工厂，一排排光伏发电板整齐地矗立在厂房屋顶上，在阳光的照射下熠熠生辉，一缕缕阳光通过这些光伏发电板被转化为一度度清洁电能，为企业绿色低碳发展注入源源不断的活力。据了解，该厂房屋顶铺设了2万平方米的光伏发电设备，每天为企业生产输送源源不断的电能，每年可节约30％左右的电费。

我国新能源产业不断发展，利用规模不断扩大，能源发展方式朝着绿色低碳转变。新能源产业经过多年成长，光伏产业发展迅速，一些光伏产品在市场上广受青睐，家庭光伏发电站更是受到关注。

近日，阳光新能源发布建筑光伏一体化电站新品，以零碳科技助力智慧生活。相关负责人介绍，以阳光家庭能源为代表的电站产品，可以助力清洁电力的大众化普及进程，加快“家庭碳中和”。

在建筑融合方面，其采用曲面与平面设计，适配斜顶、平顶等多种屋顶结构，满足个性化外观需求；在能源效率上，通过全顶满铺布局与阴影寻优算法提升发电量，配套HEMS家庭能源管理系统实现发、储、用全链路智能调度，结合AI学习用户习惯自主优化用电策略，据测算可降低家庭电费支出8%；在安全性能层面，升级防护体系，配备极端天气应急模式，确保储能系统毫秒级切换供电。

“分布式电源灵活接入配电网后，能够与用户负荷曲线形成动态匹配，显著提升电力系统灵活调节裕度。”孙传旺举例，比如，在白天用电高峰期，分布式光伏可以及时发电并供应用户，减少电网的供电压力；在夜间用电低谷期，分布式光伏停止发电，避免了电力的浪费。

业内专家表示，分布式光伏已从规模扩张阶段转向高质量发展阶段，需通过电网升级、市场机制完善和技术创新破解消纳瓶颈。未来“光伏+储能+负荷调控”的协同模式将发展迅速，推动分布式能源高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经