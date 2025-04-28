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创新驱动 业界推动乳制品行业发展

2025年04月28日18:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王绍绍）当下，消费对经济增长的拉动作用不断增强，随着消费群体的多元化发展，母婴消费受到广泛关注。

近年来，婴幼儿健康成长已不再仅仅是家庭关注的焦点，更是社会普遍关注的话题。随着生活水平的提高和育儿观念的转变，家长们对于婴幼儿营养与健康的需求日益增长，对儿科医疗服务也提出了更高要求。

4月25日，在“汇聚世界资源 成就中国宝宝”主题峰会上，优博瑞可嘉相关负责人介绍，在产品研发方面，其品牌对母乳成分进行研究，动态模拟不同阶段母乳中乳清蛋白与酪蛋白的比例变化，满足不同年龄段婴幼儿肠胃发育的需要。

“仿生舒适配方不仅更加贴合婴幼儿自然成长曲线，还注重营养的舒适吸收性，为婴幼儿健康成长打下基础。”上述负责人说。

在乳业现代化发展的过程中，构建完善的产业体系成为企业立足市场的关键。越来越多的企业意识到，掌控全产业链环节是保障产品品质的核心。

据了解，优博瑞可嘉致力于仿生母乳研究，通过科技手段模拟母乳营养成分与结构，为婴儿提供接近母乳的营养支持。

品质创新直接面向消费者需求，促使企业不断优化产品工艺，丰富产品品类。业内人士表示，婴幼儿健康需求推动乳制品产业向高附加值转型，促进科研、生产和质控体系的全面升级，形成“健康需求－技术创新－产业增值”的良性循环。

有关专家认为，婴幼儿健康是人口高质量发展的源头，直接影响人力资源储备和长远发展潜力。良好的健康养护能降低成年期慢性病的发病率，推动乳制品行业高质量发展，有利于促进经济可持续发展。

(责编：孙红丽、高雷)
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