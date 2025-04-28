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中国气象局：“五一”假期北方多冷空气 南方多地有雨

2025年04月28日17:21 | 来源：人民网
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中国气象局新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

中国气象局新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开新闻发布会。会上，国家气候中心副主任肖潺表示，预计“五一”假日前期，除了东北地区东部、云南和华南等地有小到中雨外，中东部大部以晴到多云天气为主。节日后期西南地区东部、江南和华南有明显降雨天气，其中贵州东部、江南南部、华南北部等地部分地区累计降水量有20至50毫米，局地可达60至90毫米。

肖潺介绍，假日期间北方地区多冷空气活动，气温有明显起伏。与常年同期相比，华北和东北地区平均气温偏低1至3℃，其他大部地区接近常年同期或偏高，其中西北地区东南部、江汉、江淮和黄淮西部等地的部分地区较常年同期偏高3至4℃。

“5月1日至5月3日，受冷空气影响，内蒙古中西部、西北地区东部、华北、黄淮等地有4至8℃降温，局地降温10℃以上，上述大部地区有4至6级风，阵风7至9级；新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、甘肃西部、宁夏中北部等地有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。”肖潺说，“5月3日至5月5日，西南地区东部、江南、华南等地的部分地区先后有中到大雨，局地暴雨并伴有强对流天气。”

肖潺提醒，5月是我国大风多发时段，预计5月冷空气活动较频繁，新疆北部、西北地区北部、内蒙古、华北、东北等地遭遇大风、阶段性强降温及沙尘天气过程的风险较大；建议上述地区关注沙尘和阶段性强降温对农业生产、大气环境、人体健康及出行安全的影响。

(责编：孙红丽、高雷)
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