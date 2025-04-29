人民网记者 王震

2月17日，习近平总书记在民营企业座谈会上强调：“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。”

党的十八大以来，我国民营经济持续发展壮大，成为推进中国式现代化的生力军。深度求索（DeepSeek）的人工智能大模型火爆全球，宇树科技的机器人登上央视春晚舞台，游戏科学推出的《黑神话：悟空》风靡全球……它们的崛起，不仅是中国创新活力的缩影，更是新时代新征程上，民营经济广阔前景、民营企业大显身手的有力见证。

中国民营经济研究会会长李兆前做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，伴随着改革开放伟大历程，我国民营经济从小到大、由弱变强，蓬勃发展。步入发展新阶段，党和国家关于民营经济的理论政策日趋完善；民营经济的整体实力、创新能力、市场竞争力显著增强；中国经济基本面长期向好；市场化、法治化、国际化营商环境持续优化……民营经济高质量发展，正迎来“大有可为”的时代机遇。

——发挥优势，加强自主创新

29年前，在清华大学一间实验室里，几个年轻人兴奋地盯着一块发光“玻璃片”。这是中国的第一块OLED试验片。

“从实验室的小‘玻璃片’，到走向世界的‘中国屏’，我们已经走了20多年。”在维信诺董事长、总裁张德强看来，创新从来不是百米冲刺，而是一场没有终点的马拉松，“敢想、敢干、敢坚持”是民营企业自主创新的底气。

民营企业是科技创新的重要力量，贡献了全社会70%以上的技术创新成果。

“民营企业创新和市场感知敏锐、成果转化高效、激励机制灵活，这与科技产业创新所需要的创新驱动、风险担当、长线投入高度契合。”李兆前说。

他指出，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球创新链和产业链加快重构。百年变局下，民营企业主动出击，不断强化创新主体作用、加速抢占新赛道新领域，不仅为自身发展创造新蓝海、开辟新天地，也为我国加快培育新质生产力，开创高质量发展新局面赢得主动。

——转型升级，练好企业内功

改革开放40多年，转型升级是民营企业可持续发展的一门“必修课”。

在老板电器未来工厂，“不开灯、不靠人，全流程自动化”的生产，让效率提升45%、成本降低21%、产品合格率提升至99%。

作为深耕厨电行业46年的民营企业，2010年，老板电器启动数字化转型升级。

“如今回头看，转型升级这条路，我们走对了！”老板电器总裁任富佳表示，转型升级不是颠覆传统，而是让传统在新时代重生。

李兆前指出，当前我国经济已由高速增长阶段迈向高质量发展阶段，民营经济正在加快从传统劳动密集型产业向服务业、高新技术产业等价值链中高端跃升。

面对经济发展方式转变、经济结构优化以及增长动能转换的多重挑战，民营企业练好“内功”，不仅是应对市场变化和挑战的策略选择，更是实现永续发展、高质量发展的重要路径。

——加速出海，迈向世界一流

传化集团是浙江“地瓜经济”的典型代表，总部在本土，市场和资源“两头在外”。

39年前，靠着一口大缸、一辆自行车，开启创业之路；如今，这家民营企业业务遍及全球，正向着世界一流企业迈进。

“出海，是我们迈出的关键一步。”传化集团副总裁徐迅认为，在更广阔的市场中大显身手，倒逼民营企业不断提升自身竞争力，实现持续成长和突破。

李兆前认为，“走出去”，不仅是中国企业以自身优势参与国际分工、寻求合作共赢的市场决策，也是顺应宏观经济和产业发展阶段需要的主动作为，更是充分利用国内国际两个市场、两种资源，积极迈向价值链中高端、迈向世界一流企业的必由之路。

中国市场与全球市场紧密相连。李兆前表示，在国际市场复杂多变的背景下，民营企业“出海”更显示出其特殊作用和重要价值。“随着更多制度政策相继落地为‘走出去’保驾护航，期待更多民营企业在国际市场大展身手。”

不可否认，当前民营经济发展仍面临一些问题和挑战，但这是可以克服的。

李兆前表示，从企业自身角度，要坚定不移走高质量发展之路，不断提高管理水平，坚守主业、做强实业，加强科技创新和产业创新，强化关键核心技术攻关，提高企业质量、效益和核心竞争力。要诚信守法经营，树立正确价值观和道德观，保持“亲”“清”政商关系。

从外部环境角度，要扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施，针对民营企业关心的热点难点问题，进一步增强政策的精准性和与宏观政策的一致性，提高经济政策和非经济政策、不同部门之间政策的协调性，提高政策的稳定性、连续性和可预期性。

机遇，总是和挑战同生共存。

展望未来，政策东风强劲吹拂，创新浪潮澎湃激荡，市场蓝海蓄势待发，处处都是民营经济大显身手的广阔天地！广大民营企业和民营企业家当胸怀“国之大者”，以“弄潮儿向涛头立”的胆识，抢抓时代机遇、勇闯发展难关，努力开创民营经济高质量发展新局面！

(责编：王震、章斐然)

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