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“五一”期间“菜篮子”产品货足价稳 将呈现购销两旺格局

人民网记者 李栋
2025年04月29日09:22 | 来源：人民网
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“五一”假期即将来临，随着气温的稳步回升以及产地持续北移，蔬菜整体价格走势呈现出稳中略降趋势，节前“菜篮子”产品货足价稳，将呈现购销两旺格局。

国家统计局数据显示，截至3月底，全国能繁母猪存栏量4039万头；一季度猪牛羊禽肉产量2540万吨，同比增长2%；牛奶产量892万吨，增长1.7%；国内水产品产量1483.4万吨，增长4.5%；蔬菜水果供给稳定，价格呈季节性波动。在生产端，百姓餐桌食品供应充足。

当前，蔬菜价格呈现下降趋势是集中上市、气候适宜、运费降低等因素产生的结果。以北京新发地市场最近的统计数据为例：4月25日，市场蔬菜加权平均价是2.86元/公斤，比上周同期（4月18日）3.05元/公斤下降0.19元/公斤；比去年同期3.19元/公斤下降0.33元/公斤。

“当前，蔬菜主要供应地已经北移到黄河中下游地区至北京及以南地区，同一个品种的蔬菜有多个产地同时上市的现象，这就使得多地蔬菜价格竞争增大，导致价格不断探底。”北京新发地市场部相关负责人分析。

除了多地蔬菜同时上市拉动价格下行以外，近期的气象条件相对良好，有利于蔬菜的生长也是推动价格走低的重要原因。气象部门预计，“五一”假日前期，除东北地区东部、云南和华南等地有小到中雨外，中东部大部以晴到多云天气为主。

“北方多地蔬菜的生产已经由冷棚转换为露地生产，是推动价格下降的重要因素。”上述负责人说。

从全国层面看，4月上旬，全国在田蔬菜面积8325万亩，同比增加158万亩，增长1.9个百分点；当旬蔬菜产量1605万吨，增了3.2个百分点。

“从后期看，全国肉蛋奶、菜果鱼等产品产能充裕，保供基础非常扎实，完全能够满足城乡百姓的生活所需，预计‘菜篮子’产品呈现购销两旺的格局。”在2025年一季度农业农村经济运行情况新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长雷刘功说。

雷刘功表示，下一步，将抓好监测，加强生产情况调度、市场运行动态监测，及时发布供求信息，稳定市场预期，促进均衡上市；稳定生产，加强生产指导服务，促进经营主体合理安排蔬菜品种和种植茬口，做好春播种苗调剂调运，启动实施大中城市周边设施农业更新工程；顺畅流通，推动各地落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，健全跨区域联动保供机制和滞销卖难应急处置机制，让农民不愁卖、市民放心买。

近期，中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》提出，“强化‘菜篮子’市长负责制”“发展南菜北运和冷凉地区蔬菜生产”。据介绍，农业农村部将督促指导各地特别是大中城市严格落实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好生产供应、市场流通、质量安全和调控保障等工作，保证“菜篮子”产品能够充足供应。

(责编：王连香、高雷)
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