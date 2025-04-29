4月28日，国泰航空正式开通乌鲁木齐至香港的直航航班，进一步加强新疆与香港之间的空中联络通道，为两地的商旅交流和经贸合作提供更加便捷的服务。该航线的开通也有助于两地充分发挥优势资源，实现区域协同发展。

首航当日，国泰航空在乌鲁木齐天山国际机场举行首航仪式。国泰集团行政总裁林绍波表示，此次将乌鲁木齐纳入国泰航空的航线网络，是其进一步融入国家发展大局、拓展内地市场的重要举措。

随着新航线的开通，国泰航空目前每周营运四班航班往来乌鲁木齐和香港，将大幅提升往来两地的航班数量和服务品质，为新疆及西部旅客前往香港，或经香港中转前往国泰集团于全球的近100个目的地提供便捷出行选择。此外，在货运方面，国泰航空将充分利用腹舱空间，发挥其在冷链物流和高值货物运输领域的专业优势，依托乌鲁木齐作为门户国际航空枢纽的区位优势，打造连接中亚经新疆至香港，进而辐射东南亚及全球的高效、稳定的空运通道 ，进一步促进新疆及西部地区的贸易流通和经济发展。

此次新航线的开通，标志着国泰在持续深耕内地市场方面的不懈努力。随着乌鲁木齐航线的加入，国泰预计在今夏出行高峰期将每周运营约300对航班往来香港与内地22个航点，进一步巩固其作为连接内地、香港与全球的空中桥梁的重要地位，并为内地旅客提供更多灵活多样的出行选择。

(责编：董童、李源)

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