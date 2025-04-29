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滴滴“五一”发放超4亿元司机补贴 升级预约服务护航假期出行

2025年04月29日09:51 | 来源：人民网
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“五一”假期将至，出行需求提前升温，据滴滴统计的数据显示，4月30日17时至19时，打车需求预计上涨55%。据了解，为向五一假期辛勤出车的司机致敬，滴滴发放超4亿元司机补贴，推出十余重福利。同时，为激活出行消费动能，更大程度上满足用户假期出行需求，滴滴还宣布，打开滴滴出行App或小程序，即可参与领券、秒杀抢券等活动，打车可优惠至5折起。

4月30日15时起迎打车高峰 广东云南江西多城出行火爆

滴滴出行预测，节前最后一天（4月30日）打车晚高峰将提前至15时，持续至21时，其中17时至19时打车需求最旺，预计打车需求相比平时上涨约55%。同比去年节前，杭州、南京、重庆将成为当天滴滴快车预约涨幅前三的城市。除一线及新一线城市的机场、火车站外，大理站、厦门高崎国际机场、海口美兰国际机场将成今年“五一”热门场站。4月30日12时至13时将迎来小桔充电高峰。请广大乘客和车主提前规划用车、充电时间，避免行程紧张。

用户在滴滴上车点乘车。（受访者供图）

用户在滴滴上车点乘车。（受访者供图）

滴滴包车预测，假期订单较节前增长304%，最受欢迎的包车游目的地为上海、北京、成都、广州和杭州，单量增幅最高的城市为西安、佛山、湛江和大理。“五一”跨城出游多，滴滴站点巴士需求预计相比节前上涨130%，5月5日将达到出行高峰。大理-昆明、西双版纳景洪-中科植物园、上饶-婺源/望仙谷/江岭等旅游线路，及广西南宁高校线路增幅将超过150%，合肥机场快线预计“五一”日均规模将超4000座。

自驾游方面，“五一”滴滴租车需求将达清明假期的2到3倍，长线游需求带动下，预订单中约65%为异地租车需求。今年“五一”假期“西”引力十足，成都、乌鲁木齐、贵阳、昆明、伊犁成为异地滴滴租车预定前五城市，云贵川地区吸引了全国近五分之一的租车旅客，成假期“自驾顶流”。滴滴加油预测，假期成都、青岛、深圳、重庆、天津等热门旅游城市的加油需求将显著上涨。

“五一”跑滴滴 单多奖励多

“五一”假期期间，滴滴将发放超4亿元司机补贴，推出十余重福利。司机可通过滴滴车主App进入司机奖励中心，参与1分钱起购买流水加速卡、免佣卡，以及完单奖、大转盘抽奖等活动，助力司机多接多赚。此外，还有乘客感谢红包、小队PK赛赢千元奖金等活动，为司机送去福利与关怀。

滴滴出租车上线服务费全免卡、车费垫付卡、峰期完单奖等，司机可在滴滴车主App查看所在城市活动详情。同时，为让司机勤有所得，平台将在出行供需紧张的高峰时段，于部分城市试行上线节假日司机服务费或服务金，帮助司机提升接单收入。

暖心送好礼 全国多城举办滴滴司机日福利站

此外，滴滴在线上、线下还举办了多种形式的司机关怀活动，为司机送去福利与祝福。平台已在北京、武汉、长沙等全国多城落地滴滴司机日福利站，司机可参与小队运动赛、游园会等活动，领取大米、食用油等节日关怀礼。5月16日，滴滴车主App还将在多城上线“司机日福利会场”，为司机送出手机、吸尘器、免佣卡、暖心餐饮等丰富好礼。

滴滴司机在司机日福利站活动领取礼品。（受访者供图）

滴滴司机在司机日福利站活动领取礼品。（受访者供图）

先领券再出发 “五一”出行5折起

为进一步激活出行活力，让用户享受到更实在的打车优惠，“五一”期间，在上海、长沙等地的用户通过滴滴出行App或小程序进入会场，每日可限量领取1张6折打车券，领取后当天乘坐指定车型可用。在厦门、大连等地的用户可参与限量秒杀活动，先抢券再出发，打车可以5折起。

4月28日至5月5日，在淄博、洛阳、遵义、兰州等98个城市的用户前往滴滴出行App打车，可参与“和好友一起领 打车减10元”活动，免费领取限量特惠快车立减10元券，分享好友可同享优惠。

预约服务升级 行程卫士在线守护

为解决乘客体验痛点，提高司乘见面效率，滴滴“行程卫士”服务保障体系，从叫车、候车到接驾，全链路保障乘客权益，打造用车好体验。在叫车页面，系统会自动识别定位并支持用户手动拖拽修改上车点，当用户进入到叫车页面后，如所选上车点存在距离较远、不便停车或不便通行的情况，系统会提醒用户，并为用户推荐距离更近、更易碰面、更快上车点。

考虑到部分用户习惯提前预约叫车，滴滴预约服务升级6大权益保障，包括有车保障、准时保障、等待保障提升用车体验，同时推出迟到必赔、爽约必赔、车费卫士权益，为出行中可能遇到的小变化做体验护航。滴滴车费卫士会实时检测车费异常，不合理费用分级拦、退、赔，为用户行程车费保驾护航。

出门在外，安全第一。滴滴提醒广大用户乘车时系好安全带，下车前检查随身携带的贵重物品，以防丢失。设置“亲友守护”功能，或及时分享行程给亲友，让家人更安心。假期出行需求增加，请司机师傅们注意行车安全，多多观察路况，避免疲劳驾驶，杜绝酒驾、超载等危险行为，和平台一起守护乘客出行安全。

(责编：董童、李源)
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