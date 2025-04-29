人民网记者 王震

“当前，我国民营经济发展确实面临一些困难和挑战，但仍有很多新的发展机遇，还有很大的发展空间。”

中国民营经济研究会会长李兆前做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，这些问题和挑战，里面有经济规律带来的周期性问题；有百年变局带来的外部环境问题；有消费需求变化带来的转型升级问题；有企业管理经营不善带来的风险问题等。

如何克服？李兆前认为，从企业角度讲，要坚定不移走高质量发展之路，不断提高管理水平，坚守主业、做强实业，加强科技创业和产业创新，强化关键核心技术攻关，提高企业质量、效益和核心竞争力。要诚信守法经营，树立正确价值观和道德观，保持“亲”“清”政商关系。

从外部环境讲，要扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施，针对民营企业关心的热点难点问题，进一步增强政策的精准性和与宏观政策的一致性，提高经济政策和非经济政策、不同部门之间政策的协调性，提高政策的稳定性、连续性和可预期性。

(责编：王震、章斐然)

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