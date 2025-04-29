人民网北京4月29日电 （欧阳易佳）日前，中国价格协会在北京召开双碳专业委员会成立大会。本次大会选举产生了双碳专委会第一届理事会会长、副会长、秘书长。参会企业代表表示，在实现双碳目标的过程中，企业面临着前所未有的机遇与挑战，双碳专业委员会的成立将为企业提供了一个共同学习、协同发展的平台，有助于企业把握政策方向、攻克技术难题、拓展市场空间。

中国价格协会副会长兼秘书长王海涛在会上表示，人与自然和谐共生是中国式现代化的鲜明特点，绿色低碳发展已成世界潮流，绿色转型是应对气候变化的必由之路，也是经济社会发展的新引擎。我国将碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，坚定不移走生态优先，绿色低碳高质量发展道路。中国已经构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系，建成了全球最大最完整的新能源产业链，中国还是全球增长率最多最快的国家，贡献了全球1/4的新增绿色面积。

生态环境部水生态环境司原副司长、一级巡视员李蕾认为，生态环保产业要成为新质生产力的策源地和绿色增长的动力源，完善市场机制，创造和释放政策红利、实施双碳支撑工程、深化开放合作，提高提升国际话语权。专委会的成立将及时、有效地为推动我国的双碳战略贡献力量。

中国价格协会在北京召开双碳专业委员会，专委会会长张杰介绍，双碳专业委员会将秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，致力于成为政府与企业之间的桥梁纽带，促进资源整合与信息共享，推动双碳技术研发与应用转化，为政府、企业、行业、会员单位提供全方位的服务。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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