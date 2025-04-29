4月28日，第八届数字中国建设峰会现场体验区正式开放，中国联通坚持以融合创新为引领，打造低空经济展区首次亮相峰会展馆，成为本届峰会的一大亮点。中国联通通过应急通信、城市治理等14个展位、50+展项，全面呈现了在低空经济领域的硬核科技与实践，并开放六大互动体验展项，演绎“触手可及”的低空盛宴，共同见证数字中国的“飞”凡时刻。

产业布局，描绘低空经济全产业链图谱

近年来，中国联通围绕全产业链图谱，聚合低空经济头部企业，沉淀了以低空智联网、低空数智底座，智慧低空应用平台、低空安全监管平台、低空空域管理平台、N个应用场景为核心的“1+1+3+N”能力体系。

步入展区，“福建闽侯低空经济发展规划”的巨大沙盘格外引人注目。沙盘展示了在福建闽侯，中国联通聚焦高端装备智造产业园、金水湖低空文旅产业园区及福州闽江下游竹岐段低空+农业产业示范区建设，携手闽侯县人民政府共同推动产业融合、区域协同、技术创新和生态建设的规划与探索。

场景应用，彰显行业领先影响力

要“高飞”更要“落地”。中国联通发挥低空经济“1+1+3+N ”能力体系优势，依托中国联通自研YH-630无人机等应急通信保障体系，在北京门头沟等灾害救援中发挥重大作用，在福建龙岩构建消防救援指挥控制辅助平台，全面提升复杂灾情下的快速响应与协同处置能力；服务公安实战需求，贯彻“公安出题·实验室解题·企业转化·公安应用”指导方针，在安阳试验区创新打造警用无人机一体化融合应用平台；助力乡村振兴，在河南安阳成功开展全省首条山区无人机邮递测试，党报提前4小时送达，推进无人机物流场景创新。

2025年3月，在MWC2025现场上，中国联通联合产业伙伴打造的“5G-A低空智联创新方案赋能城市智能血站建设”项目，从全球参评方案脱颖而出，荣获GSMA全球移动大奖(GLOMO)“最佳城市移动创新奖”。该项目率先实现5G-A通感一体技术在城市血液配送领域的规模化商用，开创了5G-A技术服务城市民生的新范式。

该项目的物流无人机也亮相展区，让广大观众近距离感受全球领先的低空应用场景。项目利用5G-A通感一体技术，构建了覆盖1200平方公里城市空域的无人机血液配送网络，有效避免城市交通拥堵问题，将血液配送时间从平均40分钟大幅缩短至15分钟，效率提升60%，显著提升医疗应急救治能力。这一创新方案展现了中国联通5G-A技术在智慧城市领域的应用潜力，为全球城市智能化建设提供了示范案例。

目前，中国联通已在全国打造了低空+城市治理、警务、消防、应急通信、文旅、巡检、载人航空、物流等20多类综合应用场景，标杆案例累计200余项。

自主创新，“黑科技”打造应急保障体系

YH-630中型复合翼无人机+亿航载人飞行器+机器狗的超强阵容，成为全场关注焦点。

YH-630是由中国联通自主研发的基于中型长航时复合翼无人机为飞行平台的低空应急通信指挥系统，凭借工业级飞控导航系统和专业任务地面站，能够实现无人机全程自主飞行。先后在广东韶关、海南文昌灾害救援中，在极端自然灾害断电断网断路环境下通过挂载卫通基站提供应急通信保障，打通灾区与外界的“生命线”，堪称“功勋无人机”。

亿航EH216-S是首个获中国民航局适航认证的电动垂直起降载人飞行器，可利用其作为应急场景下的人员物资的快速投递和运输。

“尖兵系统”是中国联通打造的“面向应急场景的空地协同单兵侦察通信指挥控制系统”，针对应急场景或特种作战刚需，将大疆行业无人机、宇树四足机器狗、无线宽带自组网、多媒体指挥调度通信、无人机多机远程协调控制、安全保密通信等技术深度融合，实现空地一体侦察、指挥、控制和通信的功能，适合森林消防、应急抢险、应急通信、公共安全、特种作业等应用场景。

中国联通整合YH-630中型复合翼无人机应急通信指挥系统、亿航载人飞行器与尖兵系统构建空地一体应急保障体系，有效应对复杂应急场景，充分展现了中国联通在工业级无人机领域的技术实力和应急保障能力。

沉浸体验，感受未来“天空之城”

让未来触手可及，本次低空经济展区还开放了低空eVTOL模拟体验、低空远程巡航、低空警务远程侦测反制、低空交通巡查等六大互动体验展项。

通过无人机模拟体验舱，可体验身临其境的eVTOL飞行精彩感受。通过搭载全域数字孪生系统，舱内集成4D体感悬架座椅、270°环幕全息投影及AI动态风拟系统，让体验者以飞行员视角沉浸式纵览山河盛景，感受超低空飞行的速度与激情。

通过体验低空远程巡航，体验者可化身巡检员远程巡航闽江，将美丽的金水湖畔及竹岐农业产业示范区尽收眼底。

通过智能交通巡查、低空警务侦测等，可以模拟操控无人机，体验“空中交警”巡逻、喊话、交通疏导等工作场景，详细了解无人机技术在巡逻防控、应急处突等公安实战中的创新应用。

低空经济展区诸多互动体验人气爆棚，为广大游览体验者带来“可感可知”的科普体验，也成为本次低空经济展区的必打卡项目。

飞越八闽，联动绘就福建低空蓝图

本次低空经济展区还创新开设了融入地方特色的福建专区，全方位展示福建联通通过技术创新与应用场景深度融合，打造多个具有示范意义的应用场景，服务福建省“低空经济先行示范”建设。

福建福州闽侯低空经济发展规划、泉州医院低空救援、厦门低空土地智能巡检、漳州低空eVTOL模拟体验舱、莆田低空智绘木兰溪、宁德低空光伏智能巡检、龙岩低空风电智能巡检、三明低空无人机森林巡护、南平低空河道巡检……低空应用场景扎根福建的创新实践，正通过联通数智赋能，转化为可复制的全国样板。 无人机划破数智长空，智慧网络织就数字天幕。

在这场“飞凡”的数智浪潮中，中国联通正以科技创新持续突破空域边界，为低空经济高质量发展注入澎湃动能。未来，中国联通将持续发力构筑天地融合低空智联网，加速培育低空经济新质生产力，与产业界各方携手，深化低空经济融合创新，共同培育低空领域产业生态，共创低空经济产业高地。（来源：人民邮电报）

(责编：董童、李源)

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