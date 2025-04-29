新华社北京4月29日电（记者周圆、张辛欣）记者29日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部日前发布2025年汽车标准化工作要点，共计五个方面23条内容。其中包括推动自动驾驶设计运行条件、自动泊车、自动驾驶仿真测试等标准批准发布及实施，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制，构建自动驾驶系统安全基线。

工作要点明确，推动电动汽车远程服务与管理等标准发布及动力电池安全要求标准实施，推进电动汽车安全要求等标准审查报批，开展燃料电池电动汽车、动力电池回收利用安全要求强制性国家标准预研，持续提升电动汽车安全水平。加快组合驾驶辅助系统和自动紧急制动系统等强制性国家标准制修订，修订车道保持辅助系统标准，推动倒车辅助等标准研制，提升驾驶辅助产品安全水平。

工作要点还提出，推动侧面碰撞、后面碰撞等强制性国家标准发布实施；开展试验方法、可靠性、NVH（噪声、振动与声振粗糙度）、人机工程等标准制修订研究，持续促进汽车质量提升；深入开展用户体验标准化研究，开展隐藏式门把手、主动预紧式安全带、大角度座椅以及车内提示音等新产品技术与标准研究。

此外，工作要点还包括构建标准体系、拓展标准国际合作、提升汽车标准治理等内容。

(责编：徐婵、白宇)

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